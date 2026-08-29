Politika

PRIZORI KOJI OSTAVLJAJU BEZ DAHA, VELIČANSTVENO: Predsednik Vučić podelio snimke sa Dunavskog koridora (VIDEO)

Симеуновић А. Милош

29. 08. 2026. u 17:11

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić podelio je snimke završenih radova na Dunavskom koridoru.

ПРИЗОРИ КОЈИ ОСТАВЉАЈУ БЕЗ ДАХА, ВЕЛИЧАНСТВЕНО: Председник Вучић поделио снимке са Дунавског коридора (ВИДЕО)

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Remek-delo naših neimara. Sutra otvaramo novih 30 km brze saobraćajnice od Požarevca do Golupca. Srbija radi! - napisao je predsednik na instagramu.

Snimak možete pogledati OVDE.

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