BLOKADERI PRIZIVAJU SUKOBE U UŽICU: Ana Brnabić im očitala bukvicu za pamćenje

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić odgovorila je na pretnje blokadera pred posetu predsednika Aleksandra Vučića Užicu.

Foto: Narodna skupština Srbije/Miloš Miškov

- Danas, još jednom, možemo da vidimo pravo lice blokadera. Oni koji su preko godinu i po dana zagorčavali život narodu kada su bez ikakve najave i bez ikakvog smisla, blokirali sve što im padne na pamet - od ulica, vrtića, preko škola, do fakulteta - danas brane slobodu okupljanja. Skup koji ćemo održati u Užicu je prijavljen u skladu sa zakonom. Oni koji pokušavaju da ga spreče, ili makar na bilo koji način ometaju, ne pokazuju samo potpuno nerazumevanje osnovnih prava i sloboda u jednom demokratskom društvu, već ovim činom pozivaju na građanske sukobe. Na njihovu žalost, a na sreću ogromne većine građana Srbije - taj film neće gledati. Ne želi Srbija sukobe. Većinska Srbija ih je tolerisala, trpela je, povlačila se, a oni i danas žele da kažu da postoje ljudi u Srbiji, kojima valjda treba oduzeti sva prava, samo zato što se ne slažu sa blokaderima. Ujedinjena Srbija je slobodarska Srbija i želi da pozdravi i podrži svog predsednika Aleksandra Vučića - napisala je Brnabić na Iksu.



Danas, još jednom, možemo da vidimo pravo lice blokadera. Oni koji su preko godinu i po dana zagorčavali život narodu kada su bez ikakve najave i bez ikakvog smisla, blokirali sve što im padne na pamet - od ulica, vrtića, preko škola, do fakulteta - danas brane slobodu… https://t.co/TdnVOdSet8 — Ana Brnabic (@anabrnabic) August 29, 2026