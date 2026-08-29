Politika

BLOKADERI PRIZIVAJU SUKOBE U UŽICU: Ana Brnabić im očitala bukvicu za pamćenje

Милош Симеуновић
Miloš Simeunović

29. 08. 2026. u 16:44

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić odgovorila je na pretnje blokadera pred posetu predsednika Aleksandra Vučića Užicu.

БЛОКАДЕРИ ПРИЗИВАЈУ СУКОБЕ У УЖИЦУ: Ана Брнабић им очитала буквицу за памћење

Foto: Narodna skupština Srbije/Miloš Miškov

 - Danas, još jednom, možemo da vidimo pravo lice blokadera. Oni koji su preko godinu i po dana zagorčavali život narodu kada su bez ikakve najave i bez ikakvog smisla, blokirali sve što im padne na pamet - od ulica, vrtića, preko škola, do fakulteta - danas brane slobodu okupljanja. Skup koji ćemo održati u Užicu je prijavljen u skladu sa zakonom. Oni koji pokušavaju da ga spreče, ili makar na bilo koji način ometaju, ne pokazuju samo potpuno nerazumevanje osnovnih prava i sloboda u jednom demokratskom društvu, već ovim činom pozivaju na građanske sukobe. Na njihovu žalost, a na sreću ogromne većine građana Srbije - taj film neće gledati. Ne želi Srbija sukobe. Većinska Srbija ih je tolerisala, trpela je, povlačila se, a oni i danas žele da kažu da postoje ljudi u Srbiji, kojima valjda treba oduzeti sva prava, samo zato što se ne slažu sa blokaderima. Ujedinjena Srbija je slobodarska Srbija i želi da pozdravi i podrži svog predsednika Aleksandra Vučića - napisala je Brnabić na Iksu. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KROZ PROJEKAT „I JEDAN JE MNOGO, TOKOM ŠEST MESECI, EDUKOVANO 660 MLADIH SPORTISTA: Mladi izloženi rizicima – neophodna je edukacija

KROZ PROJEKAT „I JEDAN JE MNOGO", TOKOM ŠEST MESECI, EDUKOVANO 660 MLADIH SPORTISTA: Mladi izloženi rizicima – neophodna je edukacija