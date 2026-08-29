UEFA presekla: Srbi otvaraju novu sezonu u Ligi šampiona! Ovo je raspored mečeva i svi termini!
Utakmice AEK - LASK i Klub Briž - Aston Vila otvaraju ovosezonsku Ligu šampiona, saopštila je danas Evropska fudbalska unija (UEFA).
Kako je saopšteno, osmog septembra od 18.45 igraće se mečevi AEK (Atina) - LASK i Klub Briž - Aston Vila. Grčki klub sa klupe predvodi nekadašnji trener Partizana, Marko Nikolić, dok sa uspehom u napadu nastupa srpski reprezentativac Luka Jović.
Istog dana, ali od 21 čas, igraće Real - Inter, Borusija Dortmund - Viljareal, Lil - Betis, Porto - Mančester siti.
Devetog septembra od 18.45 igraće Barselona - Fejenord i Štutgart - Viking. Od 21 će se sastati Liverpil i madridski Atletiko, PSŽ i Slovan Bratislava, Sporting i Galatasaraj i Napoli i Arsenal.
Prvo kolo se završava 10. septembra, kad će u 18.45 igrati PSV - Šahtjor i Fenerbahče - Roma. Od 21 čas igraće se utakmice Komo - Lajpcig, Bajern - Bodo/Glimt, Mančester Junajted - Sabah i Slavija Prag - Lans.
Drugo kolo igraće se 13. i 14. oktobra, treće 20. i 21. oktobra, četvrto 3. i 4. novembra, peto 24. i 25. novembra, šesto 8. i 9. decembra, sedmo 19. i 20. januara, a poslednje osmo 27. januara.
Osam prvoplasiranih klubova će direktno u osminu finala, a klubovi od 9. do 24. mesta u plej-of za osminu finala. Klubovi od 25. do 36. mesta završavaju sezonu.
Kompletan raspored Lige šampiona pogledajte ovde.
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