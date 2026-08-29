ŠESTI MALI SAJAM SPORTA: U Nišu 2.500 dece pokazalo svoje veštine

Šesti ovogodišnji Mali sajam sporta održan je u Osnovnoj školi „Dušan Radović“ u Nišu, gde je blizu 50 sportskih klubova predstavilo svoje aktivnosti i rezultate.

Sportski savez Srbije

Malom sajmu sporta prethodila je Letnja školica sporta za niške mališane, koja je okupila oko 2.500 dece i pokazala veliko interesovanje najmlađih za fizičku aktivnost. Tokom 2 meseca deca su mogla besplatno da treniraju 15 različitih sportova, da se oprobaju u njima i izaberu onaj koji im se najviše sviđa.

Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović prisustvovao je Malom sajmu sporta, obišao predstavljene sportske klubove i razgovarao sa učesnicima. Tom prilikom istakao je značaj uključivanja dece u sport od najranijeg uzrasta, kao i važnost podrške klubovima koji rade sa mladima.

Predsednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek i generalni sekretar Goran Marinković upoznali su se ovom prilikom sa radom niških klubova, kao i sa unapređenjem sportske infrastruktura. Štefanek je ovom prilikom poručio deci i roditeljima:

- Danas živimo u vremenu u kojem je deci mnogo toga dostupno jednim klikom. Upravo zato naš zadatak nije jednostavan, sport mora da bude prisutan, dostupan i zanimljiv, a najbolji način da vas privučemo sportu jeste da vam pokažemo koliko sport može da vam promeni život. Sport nije samo rezultat, uči nas odgovornosti, upornosti, timskom radu i međusobnom uvažavanju. Uči nas da verujemo u sebe, ali i da poštujemo druge. Kada ulažemo u sport, mi ne ulažemo samo u buduće šampione. Ulažemo u zdravije, srećnije i uspešnije generacije. Zato želim da pozovem roditelje da podrže svoju decu da se bave sportom. Da ne traže odmah rezultat i medalju, već da im daju priliku da probaju, da se druže, da nauče da pobede, ali i da prihvate poraz. Pozivam i trenere i sve sportske radnike da nastave da prenose svoje znanje i iskustvo, jer njihov uticaj na decu često traje čitavog života. Poruka dragoj deci je da će neko od njih jednog dana možda biti olimpijski šampion, možda će neko postati vrhunski trener ili sportski radnik, ali ono što je najvažnije jeste da ćete kroz sport sigurno postati bolji ljudi – rekao je Štefanek.

U okviru sajma održana je i aktivnost za decu predškolskog uzrasta pod nazivom „Sport je važan da bi bio zdrav i snažan“, u saradnji sa Savezom za predškolski sport i fizičko vaspitanje Srbije.

Mali sajam sporta organizovan je u saradnji Sportskog saveza Srbije, Sportskog saveza grada Niša, Saveza za rekreativni sport, Grada Niša i Ministarstva sporta Republike Srbije, uz pomoć Sportskog centra „Čair“.