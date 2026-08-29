HITNO UPOZORENJE RHMZ: Stiže potop i olujni udar! - Ovde je najopasnije
SRBIJA je ovog popodneva na udaru lokalnih grmljavinskih nepogoda, a RHMZ je u kratkom periodu izdao više hitnih upozorenja.
Prema najnovijim informacijama, snažni pljuskovi praćeni grmljavinom, gradom i jakim vetrom očekuju se u više delova zemlje.
RHMZ je u 16:20 časova izdao upozorenje za područje Raškog okruga. Kako se navodi, u narednih sat vremena lokalno se očekuju jaki pljuskovi sa grmljavinom, kratkotrajna pojava grada i jak vetar.
Samo 20 minuta ranije, u 16:00 časova, upozorenje je izdato za Kolubarski, Zlatiborski i Moravički okrug. I na ovim područjima očekuju se lokalno jaki pljuskovi sa grmljavinom, uz moguću kratkotrajnu pojavu grada i jak vetar.
Upozorio je na lokalne grmljavinske nepogode na području Mačvanskog okruga, preciznije na njegovom jugu.
Posebno zabrinjava činjenica da se upozorenja izdaju u kratkim vremenskim intervalima i za različite delove Srbije, što ukazuje na brz razvoj lokalnih olujnih oblaka.
Prema upozorenjima RHMZ-a, glavnu opasnost u narednom periodu predstavljaju intenzivni pljuskovi, grmljavina, grad i jaki udari vetra.
Vremenske prilike mogu se promeniti za veoma kratko vreme, pa je važno pratiti nova upozorenja i obaveštenja nadležnih službi.
Upozorenja za konkretne lokacije RHMZ izdaje neposredno pred očekivanu pojavu nevremena, pa se situacija i dalje aktivno prati.
(Informer.rs)
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