HITNO UPOZORENJE RHMZ: Stiže potop i olujni udar! - Ovde je najopasnije

SRBIJA je ovog popodneva na udaru lokalnih grmljavinskih nepogoda, a RHMZ je u kratkom periodu izdao više hitnih upozorenja.

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Prema najnovijim informacijama, snažni pljuskovi praćeni grmljavinom, gradom i jakim vetrom očekuju se u više delova zemlje.

RHMZ je u 16:20 časova izdao upozorenje za područje Raškog okruga. Kako se navodi, u narednih sat vremena lokalno se očekuju jaki pljuskovi sa grmljavinom, kratkotrajna pojava grada i jak vetar.

Samo 20 minuta ranije, u 16:00 časova, upozorenje je izdato za Kolubarski, Zlatiborski i Moravički okrug. I na ovim područjima očekuju se lokalno jaki pljuskovi sa grmljavinom, uz moguću kratkotrajnu pojavu grada i jak vetar.

Upozorio je na lokalne grmljavinske nepogode na području Mačvanskog okruga, preciznije na njegovom jugu.

Posebno zabrinjava činjenica da se upozorenja izdaju u kratkim vremenskim intervalima i za različite delove Srbije, što ukazuje na brz razvoj lokalnih olujnih oblaka.

Prema upozorenjima RHMZ-a, glavnu opasnost u narednom periodu predstavljaju intenzivni pljuskovi, grmljavina, grad i jaki udari vetra.

Vremenske prilike mogu se promeniti za veoma kratko vreme, pa je važno pratiti nova upozorenja i obaveštenja nadležnih službi.

Upozorenja za konkretne lokacije RHMZ izdaje neposredno pred očekivanu pojavu nevremena, pa se situacija i dalje aktivno prati.

(Informer.rs)