"ZVEZDU ĆEMO NOSITI U SRCIMA": Bruno Duarte se emotivno oprostio od crveno-belih
ZAVRŠIO je Bruno Duarte epizodu u Crvenoj zvezdi. Brazilac se vratio u domovinu, ali iskoristio je priliku da se oprosti od crveno-belih.
Napadač je bio emotivan, ali i zahvalan klubu iz Beograda.
- Neizmerno sam zahvalan za dve godine koje sam proveo u ovom klubu, kao i svim strastvenim i vatrenim navijačima koji su nas uvek podržavali i pružali poštovanje meni i mojoj porodici. Ne postoje reči kojima mogu da izrazim zahvalnost svim ljudima u klubu za svaki dan rada i iskustva koje sam ovde doživeo. Veliko hvala saigračima i stručnom štabu što ste mi pomagali da svakog dana budem sve bolji profesionalac. I na kraju, u ime svoje porodice, svoje dece i supruge, hvala vam na ljubavi, pažnji i brizi koju ste pružali svakome od njih. Bićemo vam zauvek zahvalni i ovaj klub, kao i Srbiju, nosićemo zauvek u svojim srcima. Još jednom. Hvala puno - napisao je Duarte na Instagramu.
Ovaj 30-godišnjak je potisao za Vasko de Gamu, a Zvezda je od ovog transfera prihodovala 2.000.000 evra.
Bruno Duarte je za crveno-bele odigrao 98 utakmica, zabeleživši 42 gola i 14 asistencija.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
Egzodus sa Marakane se nastavlja! Zvezda prodala fudbalera u Rusiju!
29. 08. 2026. u 10:02
Kapiten Srbije zagrmeo: Moćne reči Jokića mora da čuje cela nacija!
29. 08. 2026. u 07:00
Rus likvidiran ispred "Špara": Izašao iz prodavnice, pa izboden nasmrt
2026-08-28 18:57:00
Objavljeni novi podaci o podršci Putinu, vladi i Jedinstvenoj Rusiji
2026-08-28 12:36:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
LIL TRAŽI IZNENAĐENjE PROTIV ŠAMPIONA: PSŽ već na startu prvenstva pod pritiskom!
Lil u petak uveče dočekuje Pari Sen Žermen u derbiju drugog kola Lige 1, sa velikim samopouzdanjem posle pobede nad Anžeom. Aktuelni šampion je, s druge strane, već ispustio bodove na startu sezone i sada će morati da pokaže zbog čega je ponovo glavni favorit za titulu.
28. 08. 2026. u 07:00
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
ONA JE POTPISALA NjEGOVU SMENU Oglasila se Biljana Plavšić o smrti Ratka Mladića: "Jako grozno se osećam, general je bio dobar čovek"
ONA JE naglasila da ju je generalov sin Darko posetio prošle godine i najavila da će ga zvati da mu izjavi saučešće.
28. 08. 2026. u 16:43 >> 18:15
Komentari (0)