"ZVEZDU ĆEMO NOSITI U SRCIMA": Bruno Duarte se emotivno oprostio od crveno-belih

ZAVRŠIO je Bruno Duarte epizodu u Crvenoj zvezdi. Brazilac se vratio u domovinu, ali iskoristio je priliku da se oprosti od crveno-belih.

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Napadač je bio emotivan, ali i zahvalan klubu iz Beograda.

- Neizmerno sam zahvalan za dve godine koje sam proveo u ovom klubu, kao i svim strastvenim i vatrenim navijačima koji su nas uvek podržavali i pružali poštovanje meni i mojoj porodici. Ne postoje reči kojima mogu da izrazim zahvalnost svim ljudima u klubu za svaki dan rada i iskustva koje sam ovde doživeo. Veliko hvala saigračima i stručnom štabu što ste mi pomagali da svakog dana budem sve bolji profesionalac. I na kraju, u ime svoje porodice, svoje dece i supruge, hvala vam na ljubavi, pažnji i brizi koju ste pružali svakome od njih. Bićemo vam zauvek zahvalni i ovaj klub, kao i Srbiju, nosićemo zauvek u svojim srcima. Još jednom. Hvala puno - napisao je Duarte na Instagramu.

Ovaj 30-godišnjak je potisao za Vasko de Gamu, a Zvezda je od ovog transfera prihodovala 2.000.000 evra.

Bruno Duarte je za crveno-bele odigrao 98 utakmica, zabeleživši 42 gola i 14 asistencija.

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