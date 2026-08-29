SRBIJA JE OVO ČEKALA SEDAM GODINA: Marko Dragosavljević osvojio srebrnu medalju na Svetskom prvenstvu u veslanju
VELIKI uspeh napravio je srpski kajakaš Marko Dragosavljević. On je osvojio srebrnu medalju na Svetskom prvenstvo u Poznanju u disciplini K1.
Dragosavljević je trku na 200 metara završio za 34,72 sekunde i tako osvojio prvo odličje na šampionatima planete i doneo prvu medalju našoj zemlji posle sedam godina.
Sjajni Novosađanin ima četiri medalje sa evropskih prvenstava, među kojima su i dva zlata.
Titulu prvaka sveta u Poznanju osvojio je Italijan Andrea Domeniko di Liberto rezultatom 34,15 sekundi, dok je bronza pripala Špancu Karlosu Arevalu sa 34,98.
Podsetimo, finale Svetskog prvenstva izborila je Jovana Arsić. Ona će se u nedelju boriti za medanju.
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