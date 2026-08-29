Politika

BRNABIĆ BLOKADERIMA: Taj narod koji vi mrzite, nipodaštavate, vređate, koga se gadite - taj narod glasa na izborima

В. Н.

29. 08. 2026. u 19:41

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PREDSEDNICA Skupštine Srbije; Ana Brnabić, reagovala je na nova ponižavanja naroda od strane Blokadera.

БРНАБИЋ БЛОКАДЕРИМА: Тај народ који ви мрзите, ниподаштавате, вређате, кога се гадите - тај народ гласа на изборима

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

Ona je na svom nalogu na društvenoj mreži Iks napisala:

Ljudi koje vi nazivate "ovo" su narod. Pošten, radan, vredan narod ove zemlje. Taj narod koji vi mrzite, nipodaštavate, vređate, koga se gadite - taj narod glasa na izborima. I glasaće za čoveka koji ih voli i poštuje, koji živi i radi za ovu zemlju, glasaće za Aleksandra Vučića.

Svakako neće glasati za one koji ih vređaju, a onda će vam ponovo biti kriv birački spisak, ljudi iz Republike Srpske, paravani, mediji.... Ne. Krivi ste vi - vi koji mislite da ste iznad običnih ljudi, da više vredite od njih i da vaš glas treba da vredi više od njihovog glasa. I samo nastavite. Što više budete vređali, pretili i pozivali na građanske sukobe kao danas u Užicu, to će pobeda Ujedinjene Srbije biti ubedljivija. A onda sve kuknjave u Briselu neće pomoći.

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