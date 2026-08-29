"KAFA, SLATKO, MLADIĆ RATKO" Šmekersko odavanje pošte generalu Ratku Mladiću u Mirijevu (FOTO)
DA prazno bure jače zveči, svedoče ogavni komentari izdajnika po društvenim mrežama, nasuprot šmekerskom i u tušini odavanju pošte generalu Ratku Mladiću.
Tako je u beogradskom naselju Mirijevu osvanuo grafit - "Kafa, slatko, Mladić Ratko".
Sveto trojstvo srpske svakodnevice. Prelepo i šmekerski.
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