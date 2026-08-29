Politika

"KAFA, SLATKO, MLADIĆ RATKO" Šmekersko odavanje pošte generalu Ratku Mladiću u Mirijevu (FOTO)

Симеуновић А. Милош

29. 08. 2026. u 19:46

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DA prazno bure jače zveči, svedoče ogavni komentari izdajnika po društvenim mrežama, nasuprot šmekerskom i u tušini odavanju pošte generalu Ratku Mladiću.

КАФА, СЛАТКО, МЛАДИЋ РАТКО Шмекерско одавање поште генералу Ратку Младићу у Миријеву (ФОТО)

Foto: Tanjug/AP Photo/Peter Dejong

Tako je u beogradskom naselju Mirijevu osvanuo grafit - "Kafa, slatko, Mladić Ratko".

Miloš Simeunović/Novosti

Grafit za Ratka Mladića u Mirijevu

Sveto trojstvo srpske svakodnevice. Prelepo i šmekerski.

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