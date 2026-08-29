Politika

POLICIJU I AKTIVISTE SNS NAPAO ČEKIĆEM: Uhapšen blokader manijak u Užicu (VIDEO)

В.Н.

29. 08. 2026. u 20:10

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BLOKADER koji je danas napao aktiviste SNS-a u Užicu, kao i policiju i to čekićem, uhapšen je malopre.

ПОЛИЦИЈУ И АКТИВИСТЕ СНС НАПАО ЧЕКИЋЕМ: Ухапшен блокадер манијак у Ужицу (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Pogledajte kako je promenio ploču kad je dospeo pred lice pravde.

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