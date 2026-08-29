BANKI SVESTAN KVALITETA SRBIJE: Ulog je veliki, čeka nas protivnik koji lestvicu podiže visoko

VAŽAN meč u Pezaru igraju košarkaši Italije i Srbije u kvalifikacijama za Svetskom prvenstvo. Pred ovaj duel oglasio se selektor "azura" Luka Banki.

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Svestan je da je ulog veliki, s obzirom na to da obe selekcije imaju učinak 5-2.

- Put do Svetskog prvenstva je još dug. Nema vremena za razmišljanje o sinoćnoj utakmici jer nas čeka protivnik koji podiže lestvicu još više - Srbija. Oba tima ulaze u ovaj duel sa identičnim učinkom, ulog je veliki. Jokić doprinosi ogromnom interesovanju za ovu utakmicu. Možemo da računamo na to da će Simone Fontekio biti u sastavu, imamo kvalitet da igramo na njihovom nivou - rekao je Banki, a prenosi sajt Košarkaškog saveza Italije.

On je naveo da njegovoj ekipi potreban fokus kako bi se što bolje pripremi za protivnika koji ne prešta greške.

- Juče smo potrošili mnogo energije u fizički zahtevnim duelima, moramo da povratimo kontinuitet u igri koji smo juče izgubili - to nam je u fokusu. Imao sam divno iskustvo ovde u Pezaru i ponovni nastup u ovoj areni biće veoma poseban - zaključio je nekadašnji trener Virtusa i Efesa.

Košarkaš Italije Simone Fontekio poručio je očekuje da će "azuri" igrati sa većom odlučnošću nego na meču protiv Bosne i Hercegovine koji su izgubili rezultatom 78:76.

- Znamo da nas čeka teška utakmica, drugačija od onih protiv Srbije koje smo rešavali u svoju korist prethodnih godina. Nadam se da će se odvijati drugačije od jučerašnjeg meča protiv Bosne. Imaćemo ogromnu podršku publike u Pezaru, gradu koji živi za košarku. Već smo osetili srdačnost navijača - jedva čekamo da izađemo na teren i priredimo im spektakl - istakao je Fontekio.

Podsetimo, utakmica Italija - Srbija na programu je u ponedeljak od 19.30.

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