Košarka

BANKI SVESTAN KVALITETA SRBIJE: Ulog je veliki, čeka nas protivnik koji lestvicu podiže visoko

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

29. 08. 2026. u 20:01

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

VAŽAN meč u Pezaru igraju košarkaši Italije i Srbije u kvalifikacijama za Svetskom prvenstvo. Pred ovaj duel oglasio se selektor "azura" Luka Banki.

БАНКИ СВЕСТАН КВАЛИТЕТА СРБИЈЕ: Улог је велики, чека нас противник који лествицу подиже високо

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Svestan je da je ulog veliki, s obzirom na to da obe selekcije imaju učinak 5-2.

- Put do Svetskog prvenstva je još dug. Nema vremena za razmišljanje o sinoćnoj utakmici jer nas čeka protivnik koji podiže lestvicu još više - Srbija. Oba tima ulaze u ovaj duel sa identičnim učinkom, ulog je veliki. Jokić doprinosi ogromnom interesovanju za ovu utakmicu. Možemo da računamo na to da će Simone Fontekio biti u sastavu, imamo kvalitet da igramo na njihovom nivou - rekao je Banki, a prenosi sajt Košarkaškog saveza Italije.

On je naveo da njegovoj ekipi potreban fokus kako bi se što bolje pripremi za protivnika koji ne prešta greške.

- Juče smo potrošili mnogo energije u fizički zahtevnim duelima, moramo da povratimo kontinuitet u igri koji smo juče izgubili - to nam je u fokusu. Imao sam divno iskustvo ovde u Pezaru i ponovni nastup u ovoj areni biće veoma poseban - zaključio je nekadašnji trener Virtusa i Efesa.

Košarkaš Italije Simone Fontekio poručio je očekuje da će "azuri" igrati sa većom odlučnošću nego na meču protiv Bosne i Hercegovine koji su izgubili rezultatom 78:76.

- Znamo da nas čeka teška utakmica, drugačija od onih protiv Srbije koje smo rešavali u svoju korist prethodnih godina. Nadam se da će se odvijati drugačije od jučerašnjeg meča protiv Bosne. Imaćemo ogromnu podršku publike u Pezaru, gradu koji živi za košarku. Već smo osetili srdačnost navijača - jedva čekamo da izađemo na teren i priredimo im spektakl - istakao je Fontekio.

Podsetimo, utakmica Italija - Srbija na programu je u ponedeljak od 19.30.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KROZ PROJEKAT „I JEDAN JE MNOGO, TOKOM ŠEST MESECI, EDUKOVANO 660 MLADIH SPORTISTA: Mladi izloženi rizicima – neophodna je edukacija

KROZ PROJEKAT „I JEDAN JE MNOGO", TOKOM ŠEST MESECI, EDUKOVANO 660 MLADIH SPORTISTA: Mladi izloženi rizicima – neophodna je edukacija