BANKI SVESTAN KVALITETA SRBIJE: Ulog je veliki, čeka nas protivnik koji lestvicu podiže visoko
VAŽAN meč u Pezaru igraju košarkaši Italije i Srbije u kvalifikacijama za Svetskom prvenstvo. Pred ovaj duel oglasio se selektor "azura" Luka Banki.
Svestan je da je ulog veliki, s obzirom na to da obe selekcije imaju učinak 5-2.
- Put do Svetskog prvenstva je još dug. Nema vremena za razmišljanje o sinoćnoj utakmici jer nas čeka protivnik koji podiže lestvicu još više - Srbija. Oba tima ulaze u ovaj duel sa identičnim učinkom, ulog je veliki. Jokić doprinosi ogromnom interesovanju za ovu utakmicu. Možemo da računamo na to da će Simone Fontekio biti u sastavu, imamo kvalitet da igramo na njihovom nivou - rekao je Banki, a prenosi sajt Košarkaškog saveza Italije.
On je naveo da njegovoj ekipi potreban fokus kako bi se što bolje pripremi za protivnika koji ne prešta greške.
- Juče smo potrošili mnogo energije u fizički zahtevnim duelima, moramo da povratimo kontinuitet u igri koji smo juče izgubili - to nam je u fokusu. Imao sam divno iskustvo ovde u Pezaru i ponovni nastup u ovoj areni biće veoma poseban - zaključio je nekadašnji trener Virtusa i Efesa.
Košarkaš Italije Simone Fontekio poručio je očekuje da će "azuri" igrati sa većom odlučnošću nego na meču protiv Bosne i Hercegovine koji su izgubili rezultatom 78:76.
- Znamo da nas čeka teška utakmica, drugačija od onih protiv Srbije koje smo rešavali u svoju korist prethodnih godina. Nadam se da će se odvijati drugačije od jučerašnjeg meča protiv Bosne. Imaćemo ogromnu podršku publike u Pezaru, gradu koji živi za košarku. Već smo osetili srdačnost navijača - jedva čekamo da izađemo na teren i priredimo im spektakl - istakao je Fontekio.
Podsetimo, utakmica Italija - Srbija na programu je u ponedeljak od 19.30.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
SAŠA ILIĆ PRELOMIO: Poznato da li ostaje na klupi Partizana
29. 08. 2026. u 16:08
NOVI KIKS LIVERPULA: Crveni opet nisu pobedili u Premijer ligi (VIDEO)
29. 08. 2026. u 15:41
Rus likvidiran ispred "Špara": Izašao iz prodavnice, pa izboden nasmrt
2026-08-28 18:57:00
Objavljeni novi podaci o podršci Putinu, vladi i Jedinstvenoj Rusiji
2026-08-28 12:36:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
LIL TRAŽI IZNENAĐENjE PROTIV ŠAMPIONA: PSŽ već na startu prvenstva pod pritiskom!
Lil u petak uveče dočekuje Pari Sen Žermen u derbiju drugog kola Lige 1, sa velikim samopouzdanjem posle pobede nad Anžeom. Aktuelni šampion je, s druge strane, već ispustio bodove na startu sezone i sada će morati da pokaže zbog čega je ponovo glavni favorit za titulu.
28. 08. 2026. u 07:00
Srbija se povukla iz Taranta! Naša reprezentacija odbila da igra protiv lažne države Kosovo!
Žrebom nije imao milosti.
29. 08. 2026. u 14:27
ONA JE POTPISALA NjEGOVU SMENU Oglasila se Biljana Plavšić o smrti Ratka Mladića: "Jako grozno se osećam, general je bio dobar čovek"
ONA JE naglasila da ju je generalov sin Darko posetio prošle godine i najavila da će ga zvati da mu izjavi saučešće.
28. 08. 2026. u 16:43 >> 18:15
Komentari (0)