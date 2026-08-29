SKANDAL! Kolovođa nasilja u Užicu bio "novinar" 'Izlaza', portala koji plaća Nenad Milanović (FOTO)

NIŠTA nije slučajno, naročito u slučaju "poštenih" blokadera, naročito onih koji su "silom prilika" na određenom mestu u određeno vreme, kao što "silom prilika" poznaju određene ljude.

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Blokader Luka Pešić, kolovođa nasilja danas u Užicu, koji se time i hvali na društvenim mrežama, sasvim "slučajno" je bio novinar Izlaza, portala koji plaća Nenad Milanović.

Slika i prilika onoga šta bi radili da dođu na vlast. Svi povezani, sve dobro isplanirano, jedini na šta nisu računali jeste snaga naroda.