Politika

SKANDAL! Kolovođa nasilja u Užicu bio "novinar" 'Izlaza', portala koji plaća Nenad Milanović (FOTO)

В.Н.

29. 08. 2026. u 19:39

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NIŠTA nije slučajno, naročito u slučaju "poštenih" blokadera, naročito onih koji su "silom prilika" na određenom mestu u određeno vreme, kao što "silom prilika" poznaju određene ljude.

СКАНДАЛ! Коловођа насиља у Ужицу био новинар Излаза, портала који плаћа Ненад Милановић (ФОТО)

Foto: Printskrin

Blokader Luka Pešić, kolovođa nasilja danas u Užicu, koji se time i hvali na društvenim mrežama, sasvim "slučajno" je bio novinar Izlaza, portala koji plaća Nenad Milanović.

Лука ПешићFoto: Foto: Printskrin

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Slika i prilika onoga šta bi radili da dođu na vlast. Svi povezani, sve dobro isplanirano, jedini na šta nisu računali jeste snaga naroda.

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