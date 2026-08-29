Politika

BRNABIĆ: Kada budemo glasali u oktobru, setite se kako su običan narod "studenti u blokadi" nazivali

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

29. 08. 2026. u 20:03

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNICA Skupštine Srbije, Ana Brnabić, poručila je blokaderima da narod glasa za Aleksandra Vučića.

БРНАБИЋ: Када будемо гласали у октобру, сетите се како су обичан народ студенти у блокади називали

Foto: Printskrin

Ona je na svom nalogu da društvenoj mreži Iks napisala:

-Kada u oktobru budemo izašli na biračka mesta, setimo se kako su nas "studenti u blokadi" nazivali, kako su nazivali obične ljude koji im ništa nisu skrivili, samo podržavaju Aleksndra Vučića, a ne njih.

Setite se ovakvih i sličnih objava, a samo danas ih je bilo na stotine. Setite se da su obični ljudi za njih "robovi", "narkomani", "ćacad", "ćacilizacija"... Vraćam se iz Užica. Fotografisala sam se i upoznala sa mnogo ljudi - starijih, mlađih, decom. Divnih ljudi. Ne robova, ne narkomana. Predivnih, poštenih ljudi. A vi, blokaderi - Stidite se svake ovakve objave. To ste vi. To je vaša politika. To su vaše vrednosti.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Zelenski zavapio: Situacija je užasna, bio je to strašan nemar!
Svet

0 0

Zelenski zavapio: "Situacija je užasna, bio je to strašan nemar!"

SITUACIJA u selu Mila u Kijevskoj oblasti je užasna i reč je o strašnom nemaru onih koji su skladištili eksploziv u neposrednoj blizini ljudi, naveo je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski nakon što je više desetina osoba stradalo u nizu eksplozija koje je u tom mestu, u okrugu Buča, izazvao ruski napad.

29. 08. 2026. u 17:27

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SEVILJA SE NE BOJI ATLETIKA: Andaluzijski velikan sanja savršen start i treću pobedu zaredom!

SEVILjA SE NE BOJI ATLETIKA: Andaluzijski velikan sanja savršen start i treću pobedu zaredom!