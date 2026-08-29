Nesreće

POŽARI U OKOLINI VRANJA POD KONTROLOM: Iznad Jošaničke banje požar nakon udara groma

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

29. 08. 2026. u 20:00

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POŽARI u okolini Vranja su pod kontrolom, a nakon udara izbio je požar iznad Jošaničke banje u opštini Raška.

ПОЖАРИ У ОКОЛИНИ ВРАЊА ПОД КОНТРОЛОМ: Изнад Јошаничке бање пожар након удара грома

Foto: Tanjug/Saška Drobnjak

Prema izveštaju gradskih službi sa terena, požari na svim lokacijama u okolini Vranja su pod kontrolom, prenela je RTS.

Požar iznad Jošaničke banje izbio je posle udara groma u šumskom pojasu brda Pogrebina.

Vatrogasci su na terenu.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari

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