Banki zakukao pred Srbiju! Selektor Italije otvorio dušu o šokantnom porazu!

"Azuri" doživeli neočekivan udarac od Bosanaca u Tuzli.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Reprezentacija Bosne i Hercegovine nanela je iznenađujući poraz četi Luke Bankija, pa su se Italijani pred okršaj protiv Srbije u Pezaru (ponedeljak, 18.00) odjednom našli u teškoj situaciji.

"Bila je to veoma teška utakmica, upravo onakva kakvu smo očekivali. Nikada nije lako igrati sa takvim intenzitetom na početku sezone. Dobro smo se pripremili i bili smo svesni da moramo da pariramo njihovom fizičkom intenzitetu, što je bilo veoma zahtevno. Nažalost, posle obećavajućeg početka odigrali smo veoma lošu drugu četvrtinu, dozvolivši Bosni da stekne samopouzdanje", rekao je Banki.

Uprkos porazu, iskusnom stručnjaku se svideo način kako je njegova ekipa odgovorila u nastavku meča.

"Sa druge strane, veoma mi se dopala naša reakcija u drugom poluvremenu, kada smo uspeli da odigramo nekoliko dobrih odbrana i bolje nametnemo svoj ritam. Na kraju ostaje žal zbog nekoliko detalja: oni su bili veoma dobri u korišćenju svog talenta i fizičke snage u reketu, osvojili su nekoliko ofanzivnih skokova i drugih šansi za šut, što nas je na kraju koštalo utakmice."

FOTO: FIBA.Basketball

Domaćina je do pobede vodio Jusuf Nurkić, za koga odbrana Italije nije imala rešenje u skoku.

"Njihov uticaj pod košem verovatno je bio jedan od ključnih faktora utakmice, baš kao što smo i očekivali. Pokušali smo da pružimo svoj maksimum i svi smo bili veoma svesni da je potrebno uložiti dodatni napor kako bismo ih ograničili, ali nažalost nismo bili dovoljno precizni, brzi u reakcijama i konstantni. U drugom poluvremenu smo bili znatno bolji, ali svaki put kada bismo napravili grešku, Bosna je gotovo uvek bila spremna da nas kazni. Bili su izuzetno agresivni u skoku: imaju veoma snažne centre i očiglednu fizičku prednost gotovo na svim pozicijama."

Italijani se danas vraćaju kući, popodne ih čeka trening u Pezaru, a posle 16 časova će održati konferenciju za medije uoči duela sa Alimpijevićevom Srbijom.

Podsetimo, duel starih rivala, Italija-Srbija, igra se u ponedeljak od 19.30 časova u Vitrifrigo areni.

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