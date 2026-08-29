Poznati

POJELA JE: Tanja Savić zapalila mreže Cecinom hitom (FOTO)

Душан Цакић

29. 08. 2026. u 20:08

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

FOLK zvezda Tanja Savić oduševila je publiku izvođenjem velikog Cecinog hita „Gore od ljubavi“, a snimak njenog nastupa ubrzo je postao viralan na društvenoj mreži X.

ПОЈЕЛА ЈЕ: Тања Савић запалила мреже Цецином хитом (ФОТО)

FOTO: Novosti

Emotivna i moćna interpretacija izazvala je lavinu pozitivnih komentara, a korisnici su je zasipali pohvalama: "Pojela!", "Kraljice", "Svaka čast" i "Njoj stoji i pop i folk".

Tanja je još jednom pokazala da svojim vokalom može da iznese različite žanrove, što potvrđuje i brojnim nastupima širom regiona, Evrope i sveta.

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SEVILJA SE NE BOJI ATLETIKA: Andaluzijski velikan sanja savršen start i treću pobedu zaredom!

SEVILjA SE NE BOJI ATLETIKA: Andaluzijski velikan sanja savršen start i treću pobedu zaredom!