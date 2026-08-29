POJELA JE: Tanja Savić zapalila mreže Cecinom hitom (FOTO)

FOLK zvezda Tanja Savić oduševila je publiku izvođenjem velikog Cecinog hita „Gore od ljubavi“, a snimak njenog nastupa ubrzo je postao viralan na društvenoj mreži X.

FOTO: Novosti

Emotivna i moćna interpretacija izazvala je lavinu pozitivnih komentara, a korisnici su je zasipali pohvalama: "Pojela!", "Kraljice", "Svaka čast" i "Njoj stoji i pop i folk".

Tanja je još jednom pokazala da svojim vokalom može da iznese različite žanrove, što potvrđuje i brojnim nastupima širom regiona, Evrope i sveta.

koliko je tanja savić ovde PO JE LA pic.twitter.com/V5Wjxg5Yvd — cidar (@cidarmar) August 29, 2026