POJELA JE: Tanja Savić zapalila mreže Cecinom hitom (FOTO)
FOLK zvezda Tanja Savić oduševila je publiku izvođenjem velikog Cecinog hita „Gore od ljubavi“, a snimak njenog nastupa ubrzo je postao viralan na društvenoj mreži X.
Emotivna i moćna interpretacija izazvala je lavinu pozitivnih komentara, a korisnici su je zasipali pohvalama: "Pojela!", "Kraljice", "Svaka čast" i "Njoj stoji i pop i folk".
Tanja je još jednom pokazala da svojim vokalom može da iznese različite žanrove, što potvrđuje i brojnim nastupima širom regiona, Evrope i sveta.
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