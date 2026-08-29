Senzacija na startu Bundeslige: Novajlija pobedio Bajer Leverkuzen
POČELA je Bundesliga, a već na startu desila se velika senzacija. Novajlija Elvezberg pobedio je Bajer Leverkuzen sa 3:2.
Domaćin je utakmicu počeo kao u najlepšim snovima. Najpre je Lukas Petkov u 8. minutu pogodio za 1:0, da bi samo minut kasnije prednost duplirao Kol Kembel.
To je bio konačan rezultat prvog poluvremena. Očekivalo se da će "farmaceuti" u nastavku susreta pokazati reakciju, ali dogodio se novi šok.
U 46. minutu na semaforu je stajalo 3:0 nakon što se u strelce upisao napadač Elvezberga Dejvid Mokva Ntusu.
Kakvu takvu nadu Leverkuzenu da može da izbegne poraz vratio je Patrik Šik u 77. minutu. Gosti su uspeli da postignu i drugi pogodak u prvom minutu nadoknade preko Kristijana Kofane. Ipak, domaćin je do kraja sačuvao prednost i upisao veliku pobedu.
Elvezberg će u narednom kolu gostovati Borusiji Menhengladbah, dok će Bajer dočekati Union Berlin.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
SAŠA ILIĆ PRELOMIO: Poznato da li ostaje na klupi Partizana
29. 08. 2026. u 16:08
NOVI KIKS LIVERPULA: Crveni opet nisu pobedili u Premijer ligi (VIDEO)
29. 08. 2026. u 15:41
Rus likvidiran ispred "Špara": Izašao iz prodavnice, pa izboden nasmrt
2026-08-28 18:57:00
Objavljeni novi podaci o podršci Putinu, vladi i Jedinstvenoj Rusiji
2026-08-28 12:36:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
LIL TRAŽI IZNENAĐENjE PROTIV ŠAMPIONA: PSŽ već na startu prvenstva pod pritiskom!
Lil u petak uveče dočekuje Pari Sen Žermen u derbiju drugog kola Lige 1, sa velikim samopouzdanjem posle pobede nad Anžeom. Aktuelni šampion je, s druge strane, već ispustio bodove na startu sezone i sada će morati da pokaže zbog čega je ponovo glavni favorit za titulu.
28. 08. 2026. u 07:00
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
ONA JE POTPISALA NjEGOVU SMENU Oglasila se Biljana Plavšić o smrti Ratka Mladića: "Jako grozno se osećam, general je bio dobar čovek"
ONA JE naglasila da ju je generalov sin Darko posetio prošle godine i najavila da će ga zvati da mu izjavi saučešće.
28. 08. 2026. u 16:43 >> 18:15
Komentari (0)