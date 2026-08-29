Fudbal

Senzacija na startu Bundeslige: Novajlija pobedio Bajer Leverkuzen

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

29. 08. 2026. u 17:59

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POČELA je Bundesliga, a već na startu desila se velika senzacija. Novajlija Elvezberg pobedio je Bajer Leverkuzen sa 3:2.

Сензација на старту Бундеслиге: Новајлија победио Бајер Леверкузен

FOTO: Tanjug/Harald Tittel/dpa via AP

Domaćin je utakmicu počeo kao u najlepšim snovima. Najpre je Lukas Petkov u 8. minutu pogodio za 1:0, da bi samo minut kasnije prednost duplirao Kol Kembel.

To je bio konačan rezultat prvog poluvremena. Očekivalo se da će "farmaceuti" u nastavku susreta pokazati reakciju, ali dogodio se novi šok.

U 46. minutu na semaforu je stajalo 3:0 nakon što se u strelce upisao napadač Elvezberga Dejvid Mokva Ntusu.

Kakvu takvu nadu Leverkuzenu da može da izbegne poraz vratio je Patrik Šik u 77. minutu. Gosti su uspeli da postignu i drugi pogodak u prvom minutu nadoknade preko Kristijana Kofane. Ipak, domaćin je do kraja sačuvao prednost i upisao veliku pobedu.

Elvezberg će u narednom kolu gostovati Borusiji Menhengladbah, dok će Bajer dočekati Union Berlin.

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