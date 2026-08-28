POKUŠAJI Kijeva i njegovih sponzora da uspore sprovođenje ciljeva ruske Specijalne vojne operacije (Rata u Ukrajini) dovešće do značajnih gubitaka za Ukrajinu, izjavio je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Mihail Galuzin.

Foto: AI/Grok

SVO će se neminovno završiti ostvarenjem svih ciljeva Rusije.

-Svesni smo da neprijatelj i njegovi sponzori stalno izmišljaju nove načine da uspore našu implementaciju ciljeva SVO. Međutim, to im neće pomoći i samo će dovesti do još većih gubitaka za samu Ukrajinu, rekao je Galuzin u intervjuu za Sputnjik.

Prema njegovim rečima, SVO će se neizbežno završiti ostvarivanjem svih ciljeva i zadataka koje je postavila Rusija.

-Specijalna vojna operacija će se neizbežno okončati, i završiće se ostvarivanjem svih ciljeva i zadataka koje je postavio ruski predsednik Vladimir Putin, poručio je zamenik ministra.

Bezbednosni interesi Rusije će nesumnjivo biti u potpunosti osigurani, naglasio je Galuzin.

Rusija je više puta saopštavala da je spremna da teži pregovaračkom rešenju ukrajinske krize, nadograđujući se na razumevanja koja su postigli ruski i američki predsednici na samitu na Aljasci, uključujući rešavanje osnovnih uzroka sukoba u vidu pretnji po nacionalnu bezbednost Rusije.

Sekretar za štampu ruskog predsednika Dmitrij Peskov izjavio je da Kijev nije spreman da razgovara o mirnom rešenju, tako da Rusija nastavlja da obezbeđuje pozitivan zamah na frontu, a SVO se nastavlja.

(sputnikportal.rs)

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