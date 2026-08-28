AKO NE VRATITE NAŠE PIVO... Pivara nudi nagradu za lopove: Ukraden kamion sa više od 50.000 limenki piva PBR
AMERIČKA kompanija za proizvodnju piva Pabst PBR saopštila je danas da je u Kaliforniji ukraden njen kamion sa više od 50.000 limenki tog piva, što je verovatno najveća pljačka piva ikada, i pozvala je lopove da vrate vozilo i pivo.
Kompanija je u objavi na Instagramu navela i da sarađuje sa lokalnim vlastima, kako bi rešila misteriju nestanka kamiona sa limenkama piva, prenosi ABC News.
-Lopovu: ne krivimo te što želiš da se hvališ prijateljima koliko imaš PBR-a, samo želimo da ga stekneš na častan način. Pabst zvanično pokreće vreme - imate tačno 18 dana i 44 minuta da vratite naš kamion, bez ikakvih pitanja. Do tada ćemo ponuditi nagradu svakome ko nam može pomoći da rešimo ovu misteriju, navodi se u saopštenju kompanije PBR (Pabst Blue Ribbon).
Pabst je zamolio sve koji imaju informacije o kamionu da im pošalju poruku preko društvenih mreža.
(Tanjug)
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