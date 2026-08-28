"META"MENJA FEJSBUK I INSTAGRAM: Evo zbog čega mora da plati 18 milijardi dolara

JEDNA od najvećih nagodbi u istoriji društvenih mreža neće koštati "Metu" samo 18 milijardi dolara.

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Kompanija će morati da promeni način na koji Fejsbuk i Instagram funkcionišu za tinejdžere, a neke od najpoznatijih funkcija koje mlade zadržavaju pred ekranom biće ograničene ili potpuno blokirane.

"Meta" je pristala na značajne izmene svojih Instagram i Fejsbuk aplikacija u nagodbi kojom je okončana značajna tužba. Desetine američkih država optužile su tehnološkog giganta za podsticanje zavisnosti i nanošenje štete deci svojim opasnim proizvodima.

Nagodbom, na osnovu koje će kompanija morati da plati 18 milijardi dolara, je završeno veliko suđenje u Kaliforniji. "Meta" se složila da uspostavi zaštitne mere za tinejdžerske korisnike, uključujući dnevna ograničenja korišćenja i blokade za noćno korišćenje širom SAD.

Ovo je prvi put u SAD da je "Meta" bila primorana da promeni ključne karakteristike iskustva svakodnevnih korisnika.

Kalifornija i 28 drugih američkih država tužile su kompaniju vrednu 1,36 biliona dolara, tvrdeći da je "Meta" namerno dizajnirala zavisne proizvode kako bi "navukla" mlade, što je dovelo do problema sa mentalnim zdravljem, uključujući anksioznost, depresiju i samoubistvo.

Države su dodatno tvrdile da je kompanija društvenih medija redovno prikupljala podatke o deci mlađoj od 13 godina bez roditeljske dozvole, kršeći savezne i državne zakone.

-Danas smo osigurali nagodbu sa 'Metom' koja će učiniti društvene medije manje opasnim za našu decu i napraviti ogromnu razliku za decu i njihove porodice, rekao je Rob Bonta, državni tužilac Kalifornije. "'Meta' je pristala da napravi masovne transformacije koje će smanjiti rizik od štete sa svojih platformi – i učiniće to u roku od nekoliko meseci."

Bonta je rekao da te promene uključuju vremenska ograničenja, zaustavljanje notifikacija tokom škole, blokiranje aplikacije tokom noćnih sati, zabranu filtera za plastičnu hirurgiju i još mnogo toga.

Nagodba od 18 milijardi dolara biće podeljena između država tokom perioda od 10 godina, uz odobrenje suda. Kalifornija bi dobila između 1,5 i 2,1 milijarde dolara, a Kolorado će dobiti oko 615 miliona dolara.

Tokom postupka, "Meta" je negirala sve optužbe, rekavši da države traže "čudnu isplatu". Glavni pravni službenik kompanije Si-Džej Mahoni, rekao da će sporazum postignut sa državama funkcionisati samo ako sve kompanije društvenih medija promene dizajn svojih platformi.

-Pošto se tinejdžeri fluidno kreću kroz desetine aplikacija, potrebno nam je rešenje za celu industriju. Stoga pozivamo naše kolege iz industrije, TikTok, Snep i Jutjub, da odmah implementiraju ovaj novi okvir, rekao je Mahoni. "Kao roditelj, ponosan sam i na rad koji je Meta uradila da zaštiti decu, i na ovaj novi revolucionarni sporazum. Ali njegov uspeh zavisi od toga da li će sve druge platforme društvenih medija slediti 'Metin' primer."

"Meta", Jutjub, TikTok i Snep se suočavaju sa hiljadama sličnih tužbi u SAD koje su podnele porodice, pojedinci, školski okruzi i drugi državni tužioci.

"Meta" i Jutjub su izgubili prvi od tih slučajeva koji su otišli ​​na suđenje u februaru, naređeno im je da plate 6 miliona dolara mladoj ženi koja je podnela tužbu. TikTok i Snep su se nagodili pre nego što je slučaj otišao na suđenje. Još dve tužbe koje je trebalo da budu pokrenute ovog leta, jedna na saveznom i jedna na državnom sudu Kalifornije, takođe su završene uz nagodbe za neotkrivene iznose.

"Meta" je izgubila posebnu tužbu, koju je pokrenuo državni tužilac Novog Meksika, gde joj je naređeno da plati skoro milijardu dolara državi zbog dozvoljavanja seksualne eksploatacije dece na svojim platformama.

rt.rs

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