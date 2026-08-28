TRAMP POTPISAO IZVRŠNU NAREDBU: Predsednik osniva Američku svemirsku akademiju
AMERIČKI predsednik Donald Tramp potpisao je danas izvršnu naredbu za osnivanje prve Američke svemirske akademije, na kojoj će se obrazovati sledeća generacija svemirskih lidera, saopštila je Američka svemirska agencija (NASA).
Tramp je, prilikom potpisivanje Izvršne naredbe o uspostavljanju Američke svemirske akademije u svemirskom centru NASA u Hjustonu, rekao da će se na svemirskoj akademiji obrazovati "čitava generacija kvalifikovanih pripadnika vojske".
-S obzirom na brzi rast Američkih svemirskih snaga i komercijalne svemirske industrije, kao i na širenje naših ambicija na Mesec i daleko izvan Meseca, jasno je da ćemo morati da obrazujemo i obučimo čitavu generaciju kvalifikovanih pripadnika vojske, inženjera i civilnih operatera, rekao je Tramp.
Prema uredbi koju je Tramp potpisao, predsednik nove Predsedničke komisije za Američku svemirsku akademiju biće administrator NASA Džared Isakman, dok će izvršni direktor biti zamenik administratora NASA Met Anderson.
U saopštenju NASA navodi da je svemir ključna oblast za američku nacionalnu bezbednost, ekonomski rast, naučna otkrića i tehnološke inovacije.
(Tanjug)
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