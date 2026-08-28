KRIZA U MAJAMIJU! Lionel Mesi izabrao novog trenera

Argentinac Kristijan Gonzales imenovan je za novog trenera Intera iz Majamija, saopštio je danas taj fudbalski klub iz MLS lige.

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Nekadašnji fudbaler Valensije i milanskog Intera će na klupi tog kluba zameniti Giljerma Ojosa.

"Gonzales će zvanično preuzeti svoje dužnosti čim dobije odgovarajuće radne dozvole. Giljermo Ojos će privremeno nastaviti da vodi tim do dolaska novog šefa stručnog štaba i njegovog trenerskog tima", naveo je Inter Majami u saopštenju, prenose američki mediji.

Gonzales (52) je prethodno radio kao šef stručnog štaba u argentinskim klubovima Rosario Central, Union Santa Fe i Platense.

Inter Majami, za koji igra Argentinac Lionel Mesi, bez pobede je u pet uzastopnih u svim takmičenjima.

Ovaj tim je trenutno drugi na tabeli Istočne konferencije MLS lige sa 39 bodova iz 21 utakmice.