OGLASILA SE SUPER LIGA: Ovo je termin 180. večitog derbija između Zvezde i Partizana
Duel je na progamu sledećeg vikenda
Najveća svetkovina srpskog fudbala dobila je svoj zvanični termin! Predstojeći 180. večiti derbi između Crvene zvezde i Partizana biće odigran u nedelju, 6. septembra 2026. godine, saopšteno je iz Super lige Srbije.
Derbi susret 8. kola domaćeg šampionata igraće se na stadionu „Rajko Mitić“, a početak utakmice zakazan je za 19.00 časova.
Srpskog šampiona najpre čeka duel sa Zemunom za dva dana, dok će Partizan u ponedeljak dočekati OFK Beograd.
Pogled na tabelu kaže ovako: Zvezda posle četiri odigrana meča ima 12 bodova, uz dva meča manje, a Partizan je posle pet utakmica sakupio samo četiri boda.
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