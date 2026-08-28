OGLASILA SE SUPER LIGA: Ovo je termin 180. večitog derbija između Zvezde i Partizana

Duel je na progamu sledećeg vikenda

Foto: N. Skenderija

Najveća svetkovina srpskog fudbala dobila je svoj zvanični termin! Predstojeći 180. večiti derbi između Crvene zvezde i Partizana biće odigran u nedelju, 6. septembra 2026. godine, saopšteno je iz Super lige Srbije.

Derbi susret 8. kola domaćeg šampionata igraće se na stadionu „Rajko Mitić“, a početak utakmice zakazan je za 19.00 časova.

Srpskog šampiona najpre čeka duel sa Zemunom za dva dana, dok će Partizan u ponedeljak dočekati OFK Beograd.

Pogled na tabelu kaže ovako: Zvezda posle četiri odigrana meča ima 12 bodova, uz dva meča manje, a Partizan je posle pet utakmica sakupio samo četiri boda.