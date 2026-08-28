Bosanci, baš ste jadni! Zbog Ratka Mladića traže od UEFA da Zvezdu hitno izbace iz Evrope

BRUKA i sramota!

Milos Miskov / AFP / Profimedia

Memorijalni centar Srebrenica zatražio je od UEFA trajnu diskvalifikaciju Fudbalskog kluba Crvena zvezda iz UEFA takmičenja zbog veličanja Ratka Mladića tokom i posle jučerašnje utakmice protiv Viktorije Plzenj.

Agencija "Beta" prenosi da je MCS uputio zvaničnu prijavu protiv Crvene zvezde zbog veličanja Ratka Mladića tokom utakmice za Ligu Evrope protiv Viktorije Plzenj, kao i zbog naknadnog objavljivanja i promovisanja fotografija sa spornim porukama putem zvaničnih kanala kluba na društvenim mrežama, preneli su sarajevski mediji.

- Klub, koji svesno koristi svoje zvanične komunikacijske kanale za širenje poruka kojima se veliča čovek pravosnažno osuđen za genocid, ne može takvo postupanje svesti na ponašanje navijača. Ovo više nije samo pitanje tribine, već institucionalnog odnosa kluba prema vrijednostima na kojima UEFA zasniva evropski fudbal“, navedeno je u prijavi.

Foto: Printskrin

Tokom utakmice, koja je odigrana juče u Češkoj, navijači beogradskog kluba istakli su transparente „Generale, velika slava i hvala“, uz skandiranje imena Ratka Mladića, a iz MCS su ocenili da se ovaj slučaj ne može posmatrati isključivo kao ponašanje dela navijača.

Naveli su da je FK Crvena zvezda posle utakmice na svojim zvaničnim profilima na društvenim mrežama objavila fotografije na kojima su sporni transparenti jasno i dominantno vidljivi, čime je, ocenjuje se, klub poruku dodatno proširio kroz vlastite institucionalne komunikacijske kanale.

- Umesto da se od takvih poruka distancira, klub ih je učinio delom svoje zvanične komunikacije posle utakmice“, stoji u dopisu MCS UEFA.

U prijavi je navedeno da ovakvo postupanje predstavlja osnov za primenu odredbi UEFA Disciplinskog pravilnika koje se odnose na „diskriminatorno ponašanje, vređanje ljudskog dostojanstva, političke i ideološke poruke neprikladne sportskim događajima, kao i ponašanje kojim se fudbal i UEFA dovode na loš glas“.

Iz Memorijalnog centra su podsetili da već postoji disciplinski presedan koji se odnosi upravo na FK Crvena zvezda i veličanje Ratka Mladića, navodeći da je u ranijem postupku UEFA je zaključila da „veličanje Mladića ne predstavlja tek podršku pojedincu, već poruku koja vređa žrtve na etničkoj i verskoj osnovi“.

MCS zatražio je od UEFA da hitno otvori disciplinski postupak, ponašanje navijača i postupanje kluba razmotri kao jedinstvenu celinu, te da objavljivanje spornih fotografija putem zvaničnih kanala FK Crvena zvezda tretira kao posebno otežavajuću okolnost.

Bruka i sramota, šta bi drugo radili Bosanci nego li gurali nos u srpsko dvorište.