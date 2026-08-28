NASTAVLJENA VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE SRBIJE: Na dnevnom redu pravosuđe i borba protiv korupcije

POSLANICI Skupštine Srbije nastavili su nešto posle 10 časova vanredno zasedanje i raspravu po amandmanima na Predlog zakona o izmenama zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta "Beograd na vodi".

Foto: Narodna skupština Srbije/Miloš Miškov

Sednici predsedava predsednica Skupštine Ana Brnabić, a u sali je prisutan 101 narodni poslanik.

Poslanici su u četvrtak završili raspravu po amandmanima na prve dve tačke dnevnog reda - predlog rebalansa budžeta i Predlog zakona o ublažavanju posledica energetske krize i rasta troškova pojedinim kategorijama stanovništva kroz jednokratnu finansijsku podršku i jednokratnu novčanu naknadu.

Poslanici su u četvrtak od 16.00 do 19.00 časova postavljali pitanja članovima Vlade Srbije.

Na dnevnom redu današnje vanredne sednice Skupštine, koja je počela 24. avgusta, je 59 tačaka.

Pred poslanicima su, između ostalog, Predlog zakona o Pravosudnoj akademiji, predlog izmena Zakona o sprečavanju korupcije i predlog izmena Zakona o upisu nepokretnosti.

Na dnevnom redu su i predlog za izmenu Zakona o javnom dugu, predlog izmena Zakona o javnim medijskim servisima i predlozi izmena Zakona o crkvama i verskim zajednicama i Zakona o nacionalnom DNK registru.

Na dnevnom redu su i predlozi više zakona o zajmovima, kao i izveštaji o radu Agencije za sprečavanje korupcije i Komisije za zaštitu konkurencije.

(Tanjug)

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