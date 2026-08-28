CENE NAFTE PADAJU: Opada vrednost "crnog zlata" peti dan zaredom
EVROPSKI berzanski indeksi su danas u porastu, cena nafte Brent je pala peti dan zaredom i sada iznosi 88 dolara po barelu, dok investitori analiziraju preliminarne podatke o inflaciji iz Francuske i Španije, ekonomskom rastu Francuske i nezaposlenosti u Nemačkoj.
Cena nafte Brent je u 9.30 časova pala za 0,43 odsto na 88,126 dolara po barelu, a američke nafte WTI za 0,62 odsto na 83,014 dolara.
Tržišta ipak danas najviše očekuju govor predsednika Federalnih rezervi Kevina Vorša na samitu u Džekson Holu, koji bi mogao da nagovesti dalje kretanje monetarne politike američke centralne banke, prenosi CNBC.
Vorš je od dolaska na čelo Feda u maju izbegavao precizne najave budućih poteza centralne banke i ostavljao tržištima da sama tumače ekonomske podatke.
Zbog toga se od njegovog govora očekuje više detalja o tome kako vidi inflaciju, monetarnu politiku i način na koji Fed donosi odluke, odnosno da ponudi signal o budućem odlučivanju o kamatama.
Nemački berzanski indeks DAX beleži rast od 0,66 odsto, francuski CAC 40 za 1,05 odsto britanski FTSE 100 za 0,28 odsto, milanski FTSE MIB za 0,26 odsto, a moskovski MOEX za 0,52 odsto.
Evropski fjučersi gasa za oktobar su se danas na otvaranju amsterdamske berze TTF prodavali po ceni od 68,995 evra za megavat-sat.
Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Foreks danas iznosi 1,16433 dolara.
Cena zlata je porasla na 4.602,65 dolara za trojsku uncu, a cena pšenice pala na 7,4193 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).
Američki berzanski indeks Dau Džons (Dow Jones) je na zatvaranju berzi u četvrtak porastao za 0,2 odsto na 53.569,44 poena, S&P 500 za 0,72 odsto na 7.730,99 poena, a Nasdak (Nasdaq) za 1,57 odsto na 26.541,35 poena.
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