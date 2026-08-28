Politika

EMOTIVAN VIDEO UZ PESMU "ĐENERALE, NEK JE TVOJOJ MAJCI HVALA": U čast generala Mladića (VIDEO)

T.J.

28. 08. 2026. u 10:26

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POSLE vesti o smrti Ratka Mladića, građani su se okupili na Brankovom mostu i razvili veliki transparent sa njegovim likom.

ЕМОТИВАН ВИДЕО УЗ ПЕСМУ ЂЕНЕРАЛЕ, НЕК ЈЕ ТВОЈОЈ МАЈЦИ ХВАЛА: У част генерала Младића (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Srpski general Ratko Mladić preminuo je juče u 85. godini i biće sahranjen uz sve državne i vojne počasti.

Poslednja želja preminulog srpskog vojskovođe bila je da počiva pored ćerke Ane na Topčiderskom groblju.

Vest o smrti generala Mladića odjeknula je širom Srbije, a njegova životna priča i ratni put ostavili su dubok trag u novijoj istoriji našeg naroda.

Na Brankovom mostu okupili su se građani kako bi odali počast preminulom generalu Ratku Mladiću.

Tom prilikom razvijen je ogroman transparent sa likom generala i porukom: "Iz tvoje borbe živi naša sloboda".

Uz zapaljene baklje i pesmu "Đenerale, nek je tvojoj majci hvala", okupljeni su odali počast generalu Mladiću i Vojsci Republike Srpske, čiji je bio komandant tokom rata u Bosni i Hercegovini.

Kako je izgledao ovaj prizor na Brankovom mostu, pogledajte OVDE.

Inače, pesma „Đenerale, nek je tvojoj majci hvala“ posvećena je Veljku Radenoviću iz Orahovca, nekadašnjem potpukovniku policije i komandantu specijalne jedinice koja je oslobodila Orahovac u julu 1999. godine. Narod ga je posle toga prozvao „đeneral“, a pesmu je napisao Gavrilo Kujundžić, pisac i kompozitor iz Orahovca.

(24 sedam)

BONUS VIDEO: ZAŠTO MLADIĆ NIJE HTEO DA SVEDOČI PROTIV SLOBE? General je sve predosetio

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