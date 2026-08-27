VAR NIJE POMOGAO ZVEZDI: Crveno-beli i u produžecima primili gol, Plzenj poveo 5:1 (VIDEO)
Gol koji domaći tim vodi dalje...
Cela utakmica u Plzenju bila je košmarna za Crvenu zvezdu, a pogotovo sam finiš u kom je crveno-bele nekoliko sekundi delilo od plasmana u Ligu Evrope!
Viktorija je, pak, dopšla do gola za 4:1 iz svog trećeg penala na meču, izborila produžetke, a tamo na startu prvog postigla pogodak i za 5:1.
Rezervista David Krčik je bio strelac posle ubacivanja sa desne strane, Mateus je uspeo da odbrani, ali se sudija Dani Makeli oglasio i pokazao da je lopta ipak prešlo gol-liniju.
Zatim se većalo i da li je Krčik bio u ofsjadu, VAR je dugo proveravao i potvrdio slavlje češkog tima.
Podsetimo, Zvezda od 53- minuta igra sa igračem manje jer je Osman Bukari dobio direktan crveni karton i ostavio svoje saigrače na cedilu.
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