Fudbal

VAR NIJE POMOGAO ZVEZDI: Crveno-beli i u produžecima primili gol, Plzenj poveo 5:1 (VIDEO)

М.М.

27. 08. 2026. u 21:23

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Gol koji domaći tim vodi dalje...

ВАР НИЈЕ ПОМОГАО ЗВЕЗДИ: Црвено-бели и у продужецима примили гол, Плзењ повео 5:1 (ВИДЕО)

Foto: Printskrinx/@GoalsXtra

Cela utakmica u Plzenju bila je košmarna za Crvenu zvezdu, a pogotovo sam finiš u kom je crveno-bele nekoliko sekundi delilo od plasmana u Ligu Evrope!

Viktorija je, pak, dopšla do gola za 4:1 iz svog trećeg penala na meču, izborila produžetke, a tamo na startu prvog postigla pogodak i za 5:1.

Rezervista David Krčik je bio strelac posle ubacivanja sa desne strane, Mateus je uspeo da odbrani, ali se sudija Dani Makeli oglasio i pokazao da je lopta ipak prešlo gol-liniju.

Zatim se većalo i da li je Krčik bio u ofsjadu, VAR je dugo proveravao i potvrdio slavlje češkog tima.

Podsetimo, Zvezda od 53- minuta igra sa igračem manje jer je Osman Bukari dobio direktan crveni karton i ostavio svoje saigrače na cedilu.

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

POSLE SERIJE HAPŠENJA U BIH: Reketiranje Merlinovog menadžera
Region

0 0

POSLE SERIJE HAPŠENjA U BIH: Reketiranje Merlinovog menadžera

ESTRADNI menadžer Admir Arnautović Šmrk, bivši menadžer Jale Brata i Bube Korelija, uhapšen je jutros u okviru velike operativno-taktičke akcije koju sprovodi MUP Kantona Sarajevo u saradnji sa Obaveštajno-bezbednosnom agencijom BiH (OSA), prenose bosanski mediji. Osim Arnautovića, uhapšen je i Anel Sejfović Pele, hirurg Mithat Asotić, njegov sin Hamza Asotić i Mirsad Mujkić...

27. 08. 2026. u 21:17

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HUMSKA VERUJE U PREOKRET: Partizan na krilima punog stadiona juri zaostatak protiv Hetafea

HUMSKA VERUJE U PREOKRET: Partizan na krilima punog stadiona juri zaostatak protiv Hetafea