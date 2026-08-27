VAR NIJE POMOGAO ZVEZDI: Crveno-beli i u produžecima primili gol, Plzenj poveo 5:1 (VIDEO)

Gol koji domaći tim vodi dalje...

Foto: Printskrinx/@GoalsXtra

Cela utakmica u Plzenju bila je košmarna za Crvenu zvezdu, a pogotovo sam finiš u kom je crveno-bele nekoliko sekundi delilo od plasmana u Ligu Evrope!

Viktorija je, pak, dopšla do gola za 4:1 iz svog trećeg penala na meču, izborila produžetke, a tamo na startu prvog postigla pogodak i za 5:1.

Rezervista David Krčik je bio strelac posle ubacivanja sa desne strane, Mateus je uspeo da odbrani, ali se sudija Dani Makeli oglasio i pokazao da je lopta ipak prešlo gol-liniju.

Zatim se većalo i da li je Krčik bio u ofsjadu, VAR je dugo proveravao i potvrdio slavlje češkog tima.

Podsetimo, Zvezda od 53- minuta igra sa igračem manje jer je Osman Bukari dobio direktan crveni karton i ostavio svoje saigrače na cedilu.

🚨Amazing comeback. Agg: 5-4 Dávid Krčík goal!



🇨🇿 Viktoria Plzeň 5-1 Crvena zvezda 🇷🇸pic.twitter.com/PRXmu6QTWA — Goals Xtra (@GoalsXtra) August 27, 2026