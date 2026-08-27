Fudbal

KAKVA GLUPOST BUKARIJA! Zvezda sa igračem manje u Plzenju (VIDEO)

В.М.

27. 08. 2026. u 20:29 >> 20:29

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NEOPREZNOST krilnog igrača Crvene zvezde koji nije mogao da se smiri u ključnom trenutku.

КАКВА ГЛУПОСТ БУКАРИЈА! Звезда са играчем мање у Плзењу (ВИДЕО)

Chaloupka Miroslav / ČTK / Profimedia

Osman Bukari je nezgrapano reagovao nakon veoma nebitne situacije u kojoj je sudija dosudio Plzenju gol-aut.

Nastavio je da se bori za loptu sa Doskijem, zakačio ga rukom jedanput, a zatim i drugi put u predelu vrata što je fudbaler Viktorije iskoristio da padne na zemlju i uhvati se za lice.

Sudija Dani Makeli mu je odmah pokazao crveni karton, a VAR soba se složila sa njegovom odlukom i nije reagovala.

Plzenj trenutno vodi sa 2:1, a lajv prenos utakmice možete pratiti na našem portalu na OVOM linku.

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