KAKVA GLUPOST BUKARIJA! Zvezda sa igračem manje u Plzenju (VIDEO)

NEOPREZNOST krilnog igrača Crvene zvezde koji nije mogao da se smiri u ključnom trenutku.

Chaloupka Miroslav / ČTK / Profimedia

Osman Bukari je nezgrapano reagovao nakon veoma nebitne situacije u kojoj je sudija dosudio Plzenju gol-aut.

Nastavio je da se bori za loptu sa Doskijem, zakačio ga rukom jedanput, a zatim i drugi put u predelu vrata što je fudbaler Viktorije iskoristio da padne na zemlju i uhvati se za lice.

Sudija Dani Makeli mu je odmah pokazao crveni karton, a VAR soba se složila sa njegovom odlukom i nije reagovala.

Plzenj trenutno vodi sa 2:1, a lajv prenos utakmice možete pratiti na našem portalu na OVOM linku.