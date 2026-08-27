PORUKA ZA RATKA MLADIĆA NA MEČU LK: "Večna slava najvećem braniocu srpskog naroda"
Navijači Borca nisu zaboravili generala VRS
Početak utakmice trećeg kola Lige konferencija između banjalučkog Borca i islandskog Vikingura obeležilo je skandiranje domaće publike i isticanje poruka posvećenih generalu Ratku Mladiću.
Neposredno nakon prvog sudijskog zvižduka na Gradskom stadionu u Banjaluci, sa tribina gde su smešteni najvatreniji navijači Borca, zaorila se pesma posvećena bivšem komandantu Vojske Republike Srpske: "Đenerale, đenerale, nek' je tvojoj majci hvala, što junaka rodila je, da se srpstvu vrati slava".
Pored pesme, navijači su razvili i veliki transparent sa porukom:
- Zemaljsko je za malena carstva, nebesko je uvek i doveka. Večna slava najvećem braniocu srpskog naroda.
Podsetimo, Borac je u prvom meču slavio rezultatom 3:1 i na korak je od grupne faze LK.
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