Fudbal

PORUKA ZA RATKA MLADIĆA NA MEČU LK: "Večna slava najvećem braniocu srpskog naroda"

М.М.

27. 08. 2026. u 20:50

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Navijači Borca nisu zaboravili generala VRS

ПОРУКА ЗА РАТКА МЛАДИЋА НА МЕЧУ ЛК: Вечна слава највећем браниоцу српског народа

Sports Press Photo / Sipa USA / Profimedia

Početak utakmice trećeg kola Lige konferencija između banjalučkog Borca i islandskog Vikingura obeležilo je skandiranje domaće publike i isticanje poruka posvećenih generalu Ratku Mladiću.

Neposredno nakon prvog sudijskog zvižduka na Gradskom stadionu u Banjaluci, sa tribina gde su smešteni najvatreniji navijači Borca, zaorila se pesma posvećena bivšem komandantu Vojske Republike Srpske: "Đenerale, đenerale, nek' je tvojoj majci hvala, što junaka rodila je, da se srpstvu vrati slava".

Pored pesme, navijači su razvili i veliki transparent sa porukom:

- Zemaljsko je za malena carstva, nebesko je uvek i doveka. Večna slava najvećem braniocu srpskog naroda.

Podsetimo, Borac je u prvom meču slavio rezultatom 3:1 i na korak je od grupne faze LK.

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