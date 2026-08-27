PARTIZAN DOMAĆIN, ZVEZDA GOSTUJE: Evo s kim su večiti u grupi i protiv koga otvaraju sezonu u ABA ligi
Titulu, podsetimo, brani Dubai
Nova sezona košarkaške ABA lige počinje 25. septembra, Crvena zvezda će u prvom kolu gostovati Borcu, dok će Partizan dočekati Iliriju, saopšteno je danas na sajtu takmičenja.
Kako se navodi, Zvezda će 27. septembra igrati protiv Borca u Čačku, a istog dana će se sastati Partizan i Ilirija u Beogradu.
Zvezda će zatim 4. oktobra u drugom kolu gostovati FMP-u, dok će Partizan dan kasnije gostovati Megi.
Umesto 18, u novoj sezoni ABA lige igraće 20 ekipa, koje su podeljene u dve grupe sa po 10 timova.
Iz ABA lige je prošle sezone ispao Split, a pored debitanta Slovana iz Bratislave, u takmičenje su se vratili Cibona i Široki Brijeg.
Grupa A: Crvena zvezda, Budućnost Podgorica, FMP, Borac, Cedevita Olimpija, Cibona, Igokea, Krka, Slovan Bratislava i Široki Brijeg.
Grupa B: Partizan, Dubai, Kluž, Spartak Subotica, Mega, Studentski centar, Zadar, Bosna, Ilirija i Beč.
Klubovi će odigrati 18 utakmica u grupi, a četiri najbolje ekipe iz obe grupe plasiraće se u Top 8 fazu takmičenja, dok će ostali igrati u plej-autu
Dubai brani titulu šampiona ABA lige, pošto je prošle sezone u finalu plej-ofa pobedio Partizan.
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