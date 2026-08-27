PARTIZAN DOMAĆIN, ZVEZDA GOSTUJE: Evo s kim su večiti u grupi i protiv koga otvaraju sezonu u ABA ligi

Titulu, podsetimo, brani Dubai

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Nova sezona košarkaške ABA lige počinje 25. septembra, Crvena zvezda će u prvom kolu gostovati Borcu, dok će Partizan dočekati Iliriju, saopšteno je danas na sajtu takmičenja.

Kako se navodi, Zvezda će 27. septembra igrati protiv Borca u Čačku, a istog dana će se sastati Partizan i Ilirija u Beogradu.

Zvezda će zatim 4. oktobra u drugom kolu gostovati FMP-u, dok će Partizan dan kasnije gostovati Megi.

Umesto 18, u novoj sezoni ABA lige igraće 20 ekipa, koje su podeljene u dve grupe sa po 10 timova.

Iz ABA lige je prošle sezone ispao Split, a pored debitanta Slovana iz Bratislave, u takmičenje su se vratili Cibona i Široki Brijeg.

Grupa A: Crvena zvezda, Budućnost Podgorica, FMP, Borac, Cedevita Olimpija, Cibona, Igokea, Krka, Slovan Bratislava i Široki Brijeg.

Grupa B: Partizan, Dubai, Kluž, Spartak Subotica, Mega, Studentski centar, Zadar, Bosna, Ilirija i Beč.

Klubovi će odigrati 18 utakmica u grupi, a četiri najbolje ekipe iz obe grupe plasiraće se u Top 8 fazu takmičenja, dok će ostali igrati u plej-autu

Dubai brani titulu šampiona ABA lige, pošto je prošle sezone u finalu plej-ofa pobedio Partizan.