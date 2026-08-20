HARDEN ULAZI U ISTORIJU: Od cifre koju je zaradio će vam se zavrteti u glavi

Džejms Harden i Klivlend Kavalirsi nastavljaju saradnju. Iskusni bek dogovorio je trogodišnji ugovor vredan 97 miliona dolara, uz igračku opciju za sezonu 2028/29, kao i bonus predviđen u slučaju trejda, obavio je Šems Čaranija.

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Novi ugovor doneće Hardenu i ulazak u odabrano društvo. Njegova ukupna zarada tokom NBA karijere dostići će 511 miliona dolara, čime će postati tek četvrti košarkaš u istoriji lige koji je zaradio više od pola milijarde. Pre njega granicu su premašili Lebron Džejms, Kevin Durent i Stef Kari.

Harden će 26. avgusta napuniti 37 godina, a novi ugovor predstavlja još jedan istorijski podatak. Postaće tek drugi igrač koji je sa najmanje 37 godina dobio garantovan ugovor vredan više od 90 miliona dolara. Jedini koji je to ranije uspeo bio je najveći svih vremena, Lebron Džejms.

Iskusni bek je tokom leta odbio igračku opciju vrednu 42,3 miliona dolara, ali to nije značilo da želi da napusti Klivlend. Dve strane su nastavile pregovore, a Harden je na kraju prihvatio nešto manju godišnju zaradu kako bi Kavalirsi imali veću fleksibilnost za dodatno jačanje ekipe.

BREAKING: James Harden has agreed to a new three-year, $97 million contract to return to the Cleveland Cavaliers, with a player option and a trade kicker, agents Mike Silverman, Troy Payne and Brandon Grier of Equity Sports told ESPN. pic.twitter.com/b9jnBykly8 — Shams Charania (@ShamsCharania) August 20, 2026

U Klivlend je stigao u februaru iz Los Anđeles Klipersa, u trejdu za Darijusa Garlanda. Njegov dolazak pokazao se kao pun pogodak, pošto su Kavalirsi sa Hardenom u završnici regularnog dela sezone ostvarili 21 pobedu u 30 utakmica, a zatim prvi put od 2018. godine izborili plasman u finale Istočne konferencije.

Harden je nakon Ol-star pauze prosečno postizao 20,5 poena, uz 7,7 asistencija i 4,8 skokova po utakmici. U plej-ofu, koji je za njega trajao 18 mečeva, beležio je 19,2 poena, 5,5 asistencija i 5,1 skok.

Kavalirsi će tako narednu sezonu dočekati sa petorkom koju bi trebalo da čine Harden, Donovan Mičel, Pejton Votson, Evan Mobli i Džeret Alen.