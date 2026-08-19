Svet

TLO NE PRESTAJE DA PODRHTAVA! Serija zemljotresa nakon razornog potresa u kojem je poginulo 70 ljudi

Симеуновић А. Милош

19. 08. 2026. u 20:18

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ZEMLjOTRES jačine 5,5 stepeni Rihterove skale pogodio je danas obalu indonežanskog ostrva Flores, saopštio je Evro-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

ТЛО НЕ ПРЕСТАЈЕ ДА ПОДРХТАВА! Серија земљотреса након разорног потреса у којем је погинуло 70 људи

Foto:Cigdem Simsek/Panthermedia/Profimedia

Epicentar zemljotresa registrovan je na dubini od 10 kilometara, 53 kilometara severoistočno od Rutenga. Nije bilo izveštaja o mogućim žrtvama ili šteti.

Pre i posle tog potresa zabeležena je serija slabijih potresa od 2,5 do 3,5 stepeni Rihterove skale.

Indoneziju je 15. avgusta pogodio razorni zemljotres jačine 7,7 stepeni Rihterove skale, sa epicentrom u blizini Mbaja u regentstvu Nagekeo u kome je, prema poslednjim podacima, poginulo 70 osoba, a 132 su povređene.

(Tanjug)

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