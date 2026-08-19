AMERIČKI AMBASADOR UDARIO NA IZRAELCE! Hakabi bez dlake na jeziku: Nasilni doseljenici su teroristi

AMERIČKI ambasador u Izraelu Majk Hakabi ostao je pri svom opisu ekstremističkih doseljenika na Zapadnoj obali kao „terorista”, istovremeno negirajući izveštaje o sukobu premijera Benjamina Netanijahua i Bele kuće oko naredne faze američkog plana za Gazu.

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Hakabi je prošle nedelje na Iksu upotrebio izraz „izraelski teroristi” za doseljenike koji su opsedali nekoliko kuća u palestinskom selu Kusra na Zapadnoj obali.

Ekstremisti su više od nedelju dana okruživali kuće u očiglednom pokušaju da nateraju njihove stanovnike, među kojima je i jedan američki državljanin, da se isele. Iako ih je vojska naizgled rasterala, doseljenici su se više puta vraćali na to mesto.

- Ljudi su me kritikovali i govorili: ’Pa, to nije terorizam’ - rekao je Hakabi za Kanal 12.

- Ali prema američkoj definiciji terora, kada se sprovode postupci koji dovode do toga da ljudi promene svoje ponašanje i strahuju za svoje živote, kada se ljudima nešto radi sa izričitom namerom, bilo da se to radi naciji, određenom pojedincu ili porodici, ali to dovodi do toga da se plaše da žive svoje živote — to je teror - rekao je Hakabi.

On je rekao da počinioci dolaze iz „veoma male manjine” u Izraelu i naveo da mnogi od njih žive van Zapadne obale.

- Oni nisu doseljenici, oni su nedoseljenici - rekao je Hakabi.

On je dodao da su oni tamo „da bi pravili nevolje” i da šteta koju nanose Izraelu i jevrejskom narodu nema smisla, preonsi Tajms of Izrael.

- Nemam pojma zašto misle da postižu bilo šta osim što nanose štetu upravo ljudima za koje tvrde da se bore - rekao je.

Govoreći o opsadi Kusre, ambasador je rekao da veruje da izraelske vlasti već „deluju” kako bi rešile taj slučaj, nezavisno od uključivanja američke ambasade.

On je, međutim, naveo da „nemamo direktno učešće ako u to nije uključen američki državljanin”.

- Ali kada je uključen američki državljanin, onda je naše uključivanje praktično automatsko i biće značajno, jer je to naš posao - rekao je.

Palestinsko-američki državljanin Lui Ridi, čiju su kuću u selu Kusra na Zapadnoj obali više od nedelju dana okruživali ekstremistički doseljenici, okačio je američku zastavu sa svojim susedom nakon što mu je 17. avgusta omogućen pristup opsednutoj kući.

Na pitanje Kanala 12 da li je razočaran što premijer Benjamin Netanjahu još nije osudio taj incident, uprkos izveštajima da su Sjedinjene Američke Države pritiskale premijera da to javno učini, Hakabi je rekao: - Ono što tražimo jeste odgovorno delovanje.

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Opsada Kusre dogodila se usred višemesečnog porasta nasilja doseljenika, sa gotovo svakodnevnim napadima na Palestince i njihovu imovinu, pri čemu su hapšenja i krivična gonjenja i dalje retki.

Govoreći odvojeno za Kanal 13, Hakabi je rekao da Kancelarija američkog koordinatora za bezbednost u Jerusalimu radi na Zapadnoj obali na smirivanju tenzija. Kancelarija je osnovana 2005. godine i usmerena je na reformu i jačanje bezbednosnih snaga Palestinske uprave, kao i na jačanje njihove koordinacije sa Izraelom.

Međunarodni tim uključuje predstavnike Velike Britanije, Kanade, Holandije, Italije, Turske, Poljske i Bugarske, a na njegovom čelu su Sjedinjene Američke Države.

- Želeli bismo da svi koji učestvuju u terorističkim aktivnostima snose ozbiljne posledice - rekao je Hakabi.

Hakabi je negirao izveštaje o sukobu između Netanijahua i američkog izaslanika Džareda Kušnera oko naredne faze Trampovog plana za Gazu i naglasio da Vašington ne očekuje od Izraela da se povlači iz Gaze dok je Hamas naoružan.

(Politika onlajn)

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