PAKAO NA NEBU IZNAD KONSTANTINOVKE! Evo čime je ruski Su-35S POČISTIO ukrajinski MiG-29 usred bombardovanja!
RUSKI lovac dugog dometa Su-35S sukobio se sa ukrajinskim MiG-29 iznad Donjecke oblasti 18. avgusta, dok je ciljani avion izvodio udarnu misiju na ruske položaje oko Kostjantinovke koristeći vođene klizne bombe.
Su-35S je dejstvovao u blizini Gorlivke, dok je ukrajinski MiG-29 lansirao bombe iz područja zapadno od Kramatorska. Ruski lovac je navodno oborio metu koristeći ili aktivno radarski vođenu raketu, ili R-37M ili R-77. Sukob pokazuje kontinuirani značaj borbe vazduh-vazduh na velikim daljinama iznad ukrajinskog bojišta, posebno zato što se obe strane sve više oslanjaju na avione koji deluju izvan najbranjenijih područja.
Iako je Su-35 dugo patio od značajnih nedostataka u poređenju sa modernim američkim i kineskim tipovima lovaca zbog ograničenja svoje rakete vazduh-vazduh R-77-1, integracija R-37M od oko 2022. godine, a zatim i R-77M od 2025. godine, transformisala je njegov borbeni potencijal. Raketa ima procenjeni domet od blizu 200 kilometara, a navodi se da koristi AESA radar u svojoj glavi za navođenje radi veće otpornosti na ometanje i dužeg dometa zaključavanja cilja. Takođe se navodi da koristi tehnologiju aktivne fazirane antenske rešetke kako bi raketa dobila potpuniju i širu sliku cilja, što je čini mnogo težom za izbegavanje, kao i novi raketni motor sa dvostrukim impulsom. Raketa je u velikoj meri premostila jaz u performansama sa stranim rivalima, omogućavajući Su-35 da mnogo efikasnije angažuje ukrajinske lovce na srednjim i velikim daljinama.
Najnoviji sukob usledio je nakon obaranja MiG-29 ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva u Poltavskoj oblasti 27. juna od strane Su-35, što se usko poklopilo sa uništenjem još dva MiG-29 na zemlji u napadima dronova. Su-35 je navodno oborio lovac koristeći raketu vazduh-vazduh dugog dometa R-37M na udaljenosti od približno 190 kilometara, što bi moglo predstavljati najduže uspešno uništenje vazduh-vazduh ikada zabeleženo u borbi. Čini se da je Su-35S dobro funkcionisao unutar vazdušnog prostora pod kontrolom Rusije, što je i dalje standardna praksa za ruske lovce da izbegnu da budu meta ukrajinske kopnene protivvazdušne odbrane.
MiG-29 su pretrpeli velike gubitke u borbama vazduh-vazduh, dok nisu postigli nijedno potvrđeno uništenje ruskih lovaca. Izveštava se da je tokom posebno intenzivnih deset dana vazdušnih bitaka u oktobru 2023. godine oboreno 17 MiG-29 u sukobima vazduh-vazduh sa ruskim lovcima. Mnogo teži i sposobniji pandan MiG-29, Su-27, slično je pretrpeo ogromne gubitke u sukobu sa modernim ruskim tipovima lovaca, što odražava tehnološki jaz od skoro dve decenije koji je u suprotnosti sa avionima iz sovjetske ere. Uprkos ograničenjima MiG-29, u prvim nedeljama rata ukrajinska vlada i zapadni mediji su naširoko izveštavali da je MiG-29 kojim je pilotirao lokalni as, nazvan „Duh Kijeva“, postigao ogroman broj obaranja ruskih lovaca, iako je kasnije naširoko potvrđeno da su ovi izveštaji bili lažni i da su propagirani radi podizanja morala.
militarywatchmagazine.com
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