SRBIJA U NOVOM RUHU! Jokić i saigrači predstavljaju nove dresove protiv Francuske (VIDEO)
KOŠARKAŠI Srbije igraće u narednom periodu u novim dresovima. Izabranici Dušana Alimpijevića će već sutra od 20 časova protiv Francuske predstaviti novu garnituru opreme.
Za sve ljubitelje reprezentacije koji žele da novi dres imaju u svojoj kolekciji prodajno mesto biće postavljeno ispred Beogradske arene, na severnoj strani, a biće otvoreno od 15 do 23 časa.
Tako će "orlovi" predvođeni Nikolom Jokićem protiv Francuza, uz očekivani spektakl na parketu, prvi put pred domaćom publikom imati priliku da se predstave i u novom reprezentativnom ruhu.
Kako će ona izgledati pogledajte ovde:
BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?
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