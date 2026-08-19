SRBIJA U NOVOM RUHU! Jokić i saigrači predstavljaju nove dresove protiv Francuske (VIDEO)

KOŠARKAŠI Srbije igraće u narednom periodu u novim dresovima. Izabranici Dušana Alimpijevića će već sutra od 20 časova protiv Francuske predstaviti novu garnituru opreme.

FOTO: FIBA.basketball

Za sve ljubitelje reprezentacije koji žele da novi dres imaju u svojoj kolekciji prodajno mesto biće postavljeno ispred Beogradske arene, na severnoj strani, a biće otvoreno od 15 do 23 časa.

Tako će "orlovi" predvođeni Nikolom Jokićem protiv Francuza, uz očekivani spektakl na parketu, prvi put pred domaćom publikom imati priliku da se predstave i u novom reprezentativnom ruhu.

Kako će ona izgledati pogledajte ovde:

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?