ZVANIČNO: Čukarički doveo pojačanje iz Zvezde, evo koliko novca će dobiti crveno-beli
Desni bek se vratio na Banovo brdo
Nikola Stanković novi je fudbaler Čukaričkog, nakon što je sa klubom sa Banovog brda potpisao ugovor na tri godine, saopštili su danas „belo-crni“.
Stanković, koji pokriva pozicije desnog beka i defanzivnog veziste, vraća se u redove Brđana iz Crvene zvezde. On je prethodno nosio dres Čukaričkog u periodu od 2023. do 2025. godine, tokom kojeg je ostavio značajan trag, odigravši 69 utakmica uz četiri postignuta gola i tri asistencije.
Sportski direktor Čukaričkog, Vladimir Matijašević, istakao je zadovoljstvo povratkom proverenog igrača, naglasivši da će Stanković doneti „ekstra kvalitet“ ekipi.
- Poznati su nam njegovi ljudski i igrački kvaliteti. Stanković dolazi u poznatu sredinu, zna kako klub funkcioniše i neće biti problema sa uklapanjem. Platićemo ga onoliko koliko je Crvena zvezda nama platila kad je odlazio sa Banovog brda - poručio je Matijašević, uz napomenu da je Stanković tada plaćen oko pola miliona evra.
Sam fudbaler ističe da su mu godine provedene u prvom mandatu u Čukaričkom bile najbolje u seniorskoj karijeri i da su mu upravo one omogućile transfer u Crvenu zvezdu i sticanje evropskog iskustva.
- Vratio sam se u klub koji izuzetno poštujem. Zahvalan sam direktorima Matijaševiću i Grkiniću što su učinili sve da me vrate. Već na prvom treningu sam video da je ekipa izuzetno kvalitetna i verujem da ćemo, kao i prošli put, biti u samom vrhu srpskog fudbala - izjavio je Stanković po potpisivanju ugovora.
Nikola Stanković je sa Čukaričkim već nastupao u grupnoj fazi Lige konferencije protiv ekipa kao što su Fiorentina, Genk i Ferencvaroš, a očekuje se da svojim iskustvom odmah pomogne timu u ostvarivanju zacrtanih ciljeva u tekućoj sezoni.
Preporučujemo
KATASTROFA! Partizan dobio užasne vesti pred Hetafe
19. 08. 2026. u 09:09
SEČA TRENERA! Posle Crvene zvezde i Vojvodine, Zemun se rastao sa šefom strčnog štaba
19. 08. 2026. u 08:33
GROM IZ VEDRA NEBA NA MARAKANI! Trener Crvene zvezde precrtao stranca od pet miliona evra
19. 08. 2026. u 08:10
TRESE SE KOLORADO! Stiže pojačanje kod Nikole Jokića i to kakvo
19. 08. 2026. u 06:07 >> 08:07
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
LAK ZADATAK ZA ATLETIKO: Novajlija nema šta da traži na "Metropolitanu"
Atletiko Madrid novu sezonu La Lige otvara na svom "Metropolitanu" protiv povratnika u elitni rang, Malage (21.00). Ekipa Dijega Simeonea želi da odmah pokaže da je spremna za ozbiljniji napad na vrh tabele nakon razočaravajućeg četvrtog mesta prošle sezone, dok će gosti biti zadovoljni opstankom u Primeri, mada neće biti lak zadatak to i ostvariti.
19. 08. 2026. u 07:30
BLAMAŽA PARTIZANA SE NASTAVLjA! Kakav šamar pred Hetafe, Ovo se u Humskoj nije desilo 57 godina!
Fudbaleri Partizana poraženi su od Radničkog 1923 iz Kragujevca rezultatom 0:1 (0:1) u petom kolu Superlige Srbije.
16. 08. 2026. u 22:55
Izvadili najveći kamen iz bešike u istoriji sveta - neverovatno koliko je težak (FOTO)
PACIJENT je u bolnicu prvobitno primljen zbog moždanog udara.
18. 08. 2026. u 22:20 >> 22:38
Komentari (0)