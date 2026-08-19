ZVANIČNO: Čukarički doveo pojačanje iz Zvezde, evo koliko novca će dobiti crveno-beli

Desni bek se vratio na Banovo brdo

FOTO: FK Čukarički

Nikola Stanković novi je fudbaler Čukaričkog, nakon što je sa klubom sa Banovog brda potpisao ugovor na tri godine, saopštili su danas „belo-crni“.

Stanković, koji pokriva pozicije desnog beka i defanzivnog veziste, vraća se u redove Brđana iz Crvene zvezde. On je prethodno nosio dres Čukaričkog u periodu od 2023. do 2025. godine, tokom kojeg je ostavio značajan trag, odigravši 69 utakmica uz četiri postignuta gola i tri asistencije.

Sportski direktor Čukaričkog, Vladimir Matijašević, istakao je zadovoljstvo povratkom proverenog igrača, naglasivši da će Stanković doneti „ekstra kvalitet“ ekipi.

- Poznati su nam njegovi ljudski i igrački kvaliteti. Stanković dolazi u poznatu sredinu, zna kako klub funkcioniše i neće biti problema sa uklapanjem. Platićemo ga onoliko koliko je Crvena zvezda nama platila kad je odlazio sa Banovog brda - poručio je Matijašević, uz napomenu da je Stanković tada plaćen oko pola miliona evra.

FOTO: FK Čukarički

Sam fudbaler ističe da su mu godine provedene u prvom mandatu u Čukaričkom bile najbolje u seniorskoj karijeri i da su mu upravo one omogućile transfer u Crvenu zvezdu i sticanje evropskog iskustva.

- Vratio sam se u klub koji izuzetno poštujem. Zahvalan sam direktorima Matijaševiću i Grkiniću što su učinili sve da me vrate. Već na prvom treningu sam video da je ekipa izuzetno kvalitetna i verujem da ćemo, kao i prošli put, biti u samom vrhu srpskog fudbala - izjavio je Stanković po potpisivanju ugovora.

Nikola Stanković je sa Čukaričkim već nastupao u grupnoj fazi Lige konferencije protiv ekipa kao što su Fiorentina, Genk i Ferencvaroš, a očekuje se da svojim iskustvom odmah pomogne timu u ostvarivanju zacrtanih ciljeva u tekućoj sezoni.