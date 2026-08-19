PRLJAVA IGRA STRANIH MOĆNIKA! Ko to pokušava da minira Zvezdu pred meč sezone?
SVE je laž!
Informacije koje su se pojavile u poljskim medijima o navodnom odlasku Osmana Bukarija iz Crvene zvezde nisu tačne, saopšteno je iz redova srpskog šampiona.
Pojedini poljski mediji prethodno su objavili da novi trener crveno-belih Albert Rijera ne računa na reprezentativca Gane i da bi Bukari, samo mesec dana nakon povratka na Marakanu, mogao da napusti klub.
Međutim, iz Crvene zvezde su demantovali takve navode i poručili da ne postoji odluka o Bukarijevom odlasku.
Bukari se ovog leta vratio u Beograd na pozajmicu iz Viđeva iz Lođa, kluba koji ga je prethodne zime doveo za više od pet miliona evra. Za Zvezdu je u drugom mandatu već upisao šest nastupa, uz dva postignuta gola i jednu asistenciju.
Promena na klupi, nakon što je Dejan Stanković otišao posle eliminacije od Hapoel Ber Ševe, otvorila je prostor za brojne spekulacije o statusu pojedinih igrača. Kao jedno od imena koje se navodno našlo van planova Alberta Rijere pomenut je upravo Bukari.
Ipak, prema informacijama iz Crvene zvezde, takav scenario nije na stolu. Reprezentativac Gane ostaje član ekipe i biće deo planova novog stručnog štaba.
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