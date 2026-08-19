NIŠTA OD PONOVNOG IGRANJA SA SALAHOM: Darvin Nunjez odjavio Trabzon, karijeru nastvlja u istoj zemlji ali u drugom klubu
Danima se već spekulisalo da će se Darvin Nunjez vratiti u Evropu, da će ponovo igrati sa nekadašnjim saigračem Mohamedom Salahom u Trabzonu, međutim od toga neće biti ništa.
Naime, Darvin je poslat na pozajmicu iz Al Hilala u Al Diriju, takođe klub iz Saudijske lige.
Nema nikakvih opcija otkupa, a kompletnu platu preuzima Al Dirija.
Prošle sezone u Al Hilalu postigo je svega devet golova na 24 utakmice. To mu je druga uzastopna sezona sa manje od 10 postignutih golova, a pre toga igrajući za Almeriju, Benfiku i Liverpul imao je pet vezanih sezona sa dvocifrenim golovima.
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