Fudbal

NIŠTA OD PONOVNOG IGRANJA SA SALAHOM: Darvin Nunjez odjavio Trabzon, karijeru nastvlja u istoj zemlji ali u drugom klubu

Filip Milošević

19. 08. 2026. u 15:45

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Danima se već spekulisalo da će se Darvin Nunjez vratiti u Evropu, da će ponovo igrati sa nekadašnjim saigračem Mohamedom Salahom u Trabzonu, međutim od toga neće biti ništa.

НИШТА ОД ПОНОВНОГ ИГРАЊА СА САЛАХОМ: Дарвин Нуњез одјавио Трабзон, каријеру наствља у истој земљи али у другом клубу

Photo: Andy Rowland / imago sportfotodienst / Profimedia

Naime, Darvin je poslat na pozajmicu iz Al Hilala u Al Diriju, takođe klub iz Saudijske lige.

Nema nikakvih opcija otkupa, a kompletnu platu preuzima Al Dirija.

Prošle sezone u Al Hilalu postigo je svega devet golova na 24 utakmice. To mu je druga uzastopna sezona sa manje od 10 postignutih golova, a pre toga igrajući za Almeriju, Benfiku i Liverpul imao je pet vezanih sezona sa dvocifrenim golovima.

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