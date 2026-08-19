NIŠTA OD PONOVNOG IGRANJA SA SALAHOM: Darvin Nunjez odjavio Trabzon, karijeru nastvlja u istoj zemlji ali u drugom klubu

Danima se već spekulisalo da će se Darvin Nunjez vratiti u Evropu, da će ponovo igrati sa nekadašnjim saigračem Mohamedom Salahom u Trabzonu, međutim od toga neće biti ništa.

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Naime, Darvin je poslat na pozajmicu iz Al Hilala u Al Diriju, takođe klub iz Saudijske lige.

Nema nikakvih opcija otkupa, a kompletnu platu preuzima Al Dirija.

🚨🇸🇦 Darwin Núñez to Al Diriyah, here we go! Verbal agreement in place between Saudi sides with Al Hilal.



Loan until June 2027, salary covered but no buy option clause included in current agreement.



Signatures still needed but deal in place with medical being booked. 🇺🇾 pic.twitter.com/NpHFcfgGf0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2026

Prošle sezone u Al Hilalu postigo je svega devet golova na 24 utakmice. To mu je druga uzastopna sezona sa manje od 10 postignutih golova, a pre toga igrajući za Almeriju, Benfiku i Liverpul imao je pet vezanih sezona sa dvocifrenim golovima.