MORAO SAM DA BEŽIM IZ ZAGREBA: Novinar izazvao bes Hrvata, a onda mu je prišla policija...

Najpre je kritikovao izgled Maksimira, da bi u centru grada napravio grešku

Foto: Printskrin/tv2

Boravak norveškog novinara Jana-Henrika Boršlida u Zagrebu pretvorio se u pravu medijsku sapunicu. Nakon što je stadion Dinama nazvao "oronulom rupom", policija ga je zatekla u nesvakidašnjem izdanju na glavnom gradskom trgu.

Boršlid, novinar TV2 televizije, doputovao je u prestonicu Hrvatske kako bi pratio duel Dinama i Vikinga u kvalifikacijama za Ligu šampiona (2:2), ali je umesto sportskih rezultata u prvi plan izbio njegov "okršaj" sa domaćinima.

Sve je počelo kada je Norvežanin obišao stadion Maksimir. Šokiran stanjem zdanja, on je pred kamerama pokazivao delove tribina koji se bukvalno raspadaju, držeći u ruci komad cigle koji je otpao sa konstrukcije. Stadion je opisao kao "oronulu rupu koja ima svoj šarm", što je odmah izazvalo lavinu komentara u hrvatskim medijima.

Ipak, tu nije bio kraj njegovim avanturama. Želeći da iskoristi sunčan dan, Boršlid se smestio na Trg bana Jelačića, skinuo majicu i počeo da se sunča nasred glavnog zagrebačkog trga. Mir mu nije dugo trajao – ubrzo su mu prišla dvojica policajaca.

- Samo sam hteo da skupim malo vitamina D, ali mi je rečeno da to ovde nije dozvoljeno. Policija me je legitimisala i zamolila da se obučem - ispričao je novinar kroz smeh, dodajući da situaciju nije doživeo traumatično, već komično.

Ipak, nakon što je shvatio da je zbog kritika stadiona i incidenta na trgu postao "zvezda" hrvatskih portala, Boršlid je odlučio da je vreme za evakuaciju.

- Postao sam glavna tema ovde. Naslovi su bili u stilu "Norvežanin napao stadion". Ne smem sebi da dozvolim još jedan ovakav incident, moram da pobegnem iz Zagreba pre nego što se ovo objavi - našalio se Norvežanin pre nego što se ukrcao na avion.

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