Svet

VREME MU ISTEKLO: Nemci pišu da je Zelenskom bolje da sam podnese ostavku

Novosti online

19. 08. 2026. u 16:08

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VLADIMIR Zelenski bi trebalo dobrovoljno da podnese ostavku pre nego što bude primoran na to, piše Berliner Cajtung.

ВРЕМЕ МУ ИСТЕКЛО: Немци пишу да је Зеленском боље да сам поднесе оставку

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/ bg

- Zelenski bi trebalo da podnese ostavku. Samo njegova ostavka će ga učiniti ratnim herojem - navodi se u tekstu.

Napominje se da Zelenski „sada treba da nauči lekcije – njegovo vreme je isteklo“.

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