VREME MU ISTEKLO: Nemci pišu da je Zelenskom bolje da sam podnese ostavku
VLADIMIR Zelenski bi trebalo dobrovoljno da podnese ostavku pre nego što bude primoran na to, piše Berliner Cajtung.
- Zelenski bi trebalo da podnese ostavku. Samo njegova ostavka će ga učiniti ratnim herojem - navodi se u tekstu.
Napominje se da Zelenski „sada treba da nauči lekcije – njegovo vreme je isteklo“.
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