KAKVA PANIKA PRED ZVEZDU! Česi hitno naredili: Ne prilazite SEVERU
CRVENA zvezda i Viktorija Plzenj igraju meč sezone za obe ekipe.
Ulazak u grupnu fazu evropskog takmičenja je obaveza za oba kluba, a samo jedno mesto je rezervisano! Srpski tim je domaćin na prvom meču sutra od 20:00 na Marakani, a Česi se nalaze u ozbiljnoj panici pred meč.
Za gostujuće pristalice neće biti organizovan zvanično okupljanje, već će se navijači sastati direktno na stadionu "Rajko Mitić". Ulaz u gostujući sektor nalazi se na južnoj strani stadiona, iz Bulevara oslobođenja.
Iz Viktorije preporučuju navijačima da do stadiona koriste taksi aplikacije, dok je moguće koristiti i gradski prevoz, koji je u Beogradu besplatan.
Češki klub posebno je upozorio svoje navijače na bezbednost.
"Tokom boravka u Beogradu, kao i na putu ka stadionu, preporučujemo da sva klupska obeležja budu sklonjena. Iz bezbednosnih razloga koristite ih samo u gostujućem sektoru na stadionu", navodi se u saopštenju Viktorije.
Navijačima je takođe savetovano da izbegavaju severnu stranu stadiona, gde se nalaze sektori najvatrenijih pristalica Crvene zvezde.
"Izbegavajte severnu stranu stadiona, gde se nalaze navijači Crvene zvezde", stoji u saopštenju.
Gostujući sektor biće smešten na jugozapadnoj strani "Marakane", a ulaz je predviđen kroz Gate 25, do kojeg se dolazi iz Bulevara oslobođenja. Kapije stadiona za navijače Viktorije otvaraju se u 18 časova.
Klub je dva puta naglasio navijačima da nakon izlaska sakriju sva klupska obeležja i da ih ne nose vidljivo u okolini stadiona.
Preporučujemo
KATASTROFA! Partizan dobio užasne vesti pred Hetafe
19. 08. 2026. u 09:09
SEČA TRENERA! Posle Crvene zvezde i Vojvodine, Zemun se rastao sa šefom strčnog štaba
19. 08. 2026. u 08:33
GROM IZ VEDRA NEBA NA MARAKANI! Trener Crvene zvezde precrtao stranca od pet miliona evra
19. 08. 2026. u 08:10
TRESE SE KOLORADO! Stiže pojačanje kod Nikole Jokića i to kakvo
19. 08. 2026. u 06:07 >> 08:07
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
LAK ZADATAK ZA ATLETIKO: Novajlija nema šta da traži na "Metropolitanu"
Atletiko Madrid novu sezonu La Lige otvara na svom "Metropolitanu" protiv povratnika u elitni rang, Malage (21.00). Ekipa Dijega Simeonea želi da odmah pokaže da je spremna za ozbiljniji napad na vrh tabele nakon razočaravajućeg četvrtog mesta prošle sezone, dok će gosti biti zadovoljni opstankom u Primeri, mada neće biti lak zadatak to i ostvariti.
19. 08. 2026. u 07:30
BLAMAŽA PARTIZANA SE NASTAVLjA! Kakav šamar pred Hetafe, Ovo se u Humskoj nije desilo 57 godina!
Fudbaleri Partizana poraženi su od Radničkog 1923 iz Kragujevca rezultatom 0:1 (0:1) u petom kolu Superlige Srbije.
16. 08. 2026. u 22:55
Izvadili najveći kamen iz bešike u istoriji sveta - neverovatno koliko je težak (FOTO)
PACIJENT je u bolnicu prvobitno primljen zbog moždanog udara.
18. 08. 2026. u 22:20 >> 22:38
Komentari (0)