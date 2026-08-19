Fudbal

KAKVA PANIKA PRED ZVEZDU! Česi hitno naredili: Ne prilazite SEVERU

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19. 08. 2026. u 12:08

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CRVENA zvezda i Viktorija Plzenj igraju meč sezone za obe ekipe.

КАКВА ПАНИКА ПРЕД ЗВЕЗДУ! Чеси хитно наредили: Не прилазите СЕВЕРУ

Chaloupka Miroslav / ČTK / Profimedia

Ulazak u grupnu fazu evropskog takmičenja je obaveza za oba kluba, a samo jedno mesto je rezervisano! Srpski tim je domaćin na prvom meču sutra od 20:00 na Marakani, a Česi se nalaze u ozbiljnoj panici pred meč.

Za gostujuće pristalice neće biti organizovan zvanično okupljanje, već će se navijači sastati direktno na stadionu "Rajko Mitić". Ulaz u gostujući sektor nalazi se na južnoj strani stadiona, iz Bulevara oslobođenja.

Iz Viktorije preporučuju navijačima da do stadiona koriste taksi aplikacije, dok je moguće koristiti i gradski prevoz, koji je u Beogradu besplatan.

Češki klub posebno je upozorio svoje navijače na bezbednost.

"Tokom boravka u Beogradu, kao i na putu ka stadionu, preporučujemo da sva klupska obeležja budu sklonjena. Iz bezbednosnih razloga koristite ih samo u gostujućem sektoru na stadionu", navodi se u saopštenju Viktorije.

Navijačima je takođe savetovano da izbegavaju severnu stranu stadiona, gde se nalaze sektori najvatrenijih pristalica Crvene zvezde.

"Izbegavajte severnu stranu stadiona, gde se nalaze navijači Crvene zvezde", stoji u saopštenju.

Gostujući sektor biće smešten na jugozapadnoj strani "Marakane", a ulaz je predviđen kroz Gate 25, do kojeg se dolazi iz Bulevara oslobođenja. Kapije stadiona za navijače Viktorije otvaraju se u 18 časova.

Klub je dva puta naglasio navijačima da nakon izlaska sakriju sva klupska obeležja i da ih ne nose vidljivo u okolini stadiona.

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