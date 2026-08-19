CENA GASA U EVROPI NAJVIŠA ZA PET MESECI: Nemačke rezerve ispod 51 odsto

CENA prirodnog gasa u Evropi porasla je danas na najviši nivo od sredine marta, dok problem predstavljaju i niske zalihe u skladištima. koje su u Nemačkoj ispod 51 odsto.

Hauke-Christian Dittrich / AFP / Profimedia

Fjučersi za isporuku gasa u septembru na berzi TTF dostigao je danas 64,6 evra po megavat-satu (MWh), a gas je za dve nedelje poskupeo više od 20 odsto, prenosi Špigel.

Rast cena gasa je posledica novih napetosti oko Ormuskog moreuza, kroz koji prolazi značajan deo svetske trgovine energentima.

Napadi na trgovačke brodove ponovo izazivaju zabrinutost da isporuke nafte i gasa iz Persijskog zaliva još neko vreme neće biti vraćene na raniji nivo.

Pored toga, evropske zalihe gasa u skladištima su znatno manje nego prošle godine, upozorava nemački list.

Popunjenost evropskih gasnih skladišta na dan 17. avgusta iznosila je 61,4 odsto, u poređenju sa gotovo 74 odsto godinu dana ranije.

Situacija je još teža u Nemačkoj, gde su skladišta bila popunjena svega 50,1 odsto, naspram gotovo 67 odsto prošle godine.

Problem je što je gas trenutno skup, pa kompanije ne žele da kupuju velike količine po visokim cenama, već kalkulišu i čekaju eventualnu pomoć države, dodaje se u članku.

(Tanjug)

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