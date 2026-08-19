CENA GASA U EVROPI NAJVIŠA ZA PET MESECI: Nemačke rezerve ispod 51 odsto
CENA prirodnog gasa u Evropi porasla je danas na najviši nivo od sredine marta, dok problem predstavljaju i niske zalihe u skladištima. koje su u Nemačkoj ispod 51 odsto.
Fjučersi za isporuku gasa u septembru na berzi TTF dostigao je danas 64,6 evra po megavat-satu (MWh), a gas je za dve nedelje poskupeo više od 20 odsto, prenosi Špigel.
Rast cena gasa je posledica novih napetosti oko Ormuskog moreuza, kroz koji prolazi značajan deo svetske trgovine energentima.
Napadi na trgovačke brodove ponovo izazivaju zabrinutost da isporuke nafte i gasa iz Persijskog zaliva još neko vreme neće biti vraćene na raniji nivo.
Pored toga, evropske zalihe gasa u skladištima su znatno manje nego prošle godine, upozorava nemački list.
Popunjenost evropskih gasnih skladišta na dan 17. avgusta iznosila je 61,4 odsto, u poređenju sa gotovo 74 odsto godinu dana ranije.
Situacija je još teža u Nemačkoj, gde su skladišta bila popunjena svega 50,1 odsto, naspram gotovo 67 odsto prošle godine.
Problem je što je gas trenutno skup, pa kompanije ne žele da kupuju velike količine po visokim cenama, već kalkulišu i čekaju eventualnu pomoć države, dodaje se u članku.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - POŽAR STIGAO DO SELA ŠUMARAK: Vetar širi vatru munjevitom brzinom, u toku evakuacija
Preporučujemo
KATASTROFA ZA MERCA: Rejting kancela dotakao istorijsko dno
18. 08. 2026. u 23:22
NEMAČKI MINISTAR DOBRINT: Produžićemo ponovo granične kontrola unutar Šengena
18. 08. 2026. u 22:11
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
SAMOUBILAČKA TAKTIKA ZELENSKOG: Ukrajinska vojska šalje vojnike u „mesne juriše“ na Zaporoškom pravcu, trpe jezive gubitke
ORUŽANE snage Ukrajine izvode „mesne juriše“ na spoju Dnjepropetrovske i Zaporoške oblasti i pritom trpe velike gubitke, izjavio je za vojni ekspert Andrej Maročko.
17. 08. 2026. u 08:31
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
Izvadili najveći kamen iz bešike u istoriji sveta - neverovatno koliko je težak (FOTO)
PACIJENT je u bolnicu prvobitno primljen zbog moždanog udara.
18. 08. 2026. u 22:20 >> 22:38
Komentari (0)