Fudbal

"NA TERENU SE NE PLAŠIMO NIKOGA!" Motivacioni govor Rijere pred meč sa Plzenom u kvalifikacijama za Ligu Evrope (VIDEO)

Filip Milošević

17. 08. 2026. u 14:58

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Novi trener Crvene zvezde Albert Rijera je održao govor igračima u svlačionici pred meč sa Plzenom u poslednjem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope.

НА ТЕРЕНУ СЕ НЕ ПЛАШИМО НИКОГА! Мотивациони говор Ријере пред меч са Плзеном у квалификацијама за Лигу Европе (ВИДЕО)

Foto: D. Milovanović

Crvena zvezda je na društvenim mrežama objavila deo motivacionog govora novog trenera.

"Na terenu se ne plašimo nikoga, mogu da vam garantujem da ćemo igrati protiv bilo kog protivnika isto, bez obzira  da li je protivnik Novi Pazar ili Totenhem", rekao je Rijera i nastavio:

Naterajte protivnika da trči, da pati. Da budemo dominantni, da budu žrtva. I ovo vam mogu obećati da ću na terenu pokazati da to možete. Ono što mogu da vam obećam jeste da ćete svi tačno da znate šta trebate da radite sa lotpom i bez nje", zaključio je novi trener crveno-belih.

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