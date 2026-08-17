"NA TERENU SE NE PLAŠIMO NIKOGA!" Motivacioni govor Rijere pred meč sa Plzenom u kvalifikacijama za Ligu Evrope (VIDEO)

Novi trener Crvene zvezde Albert Rijera je održao govor igračima u svlačionici pred meč sa Plzenom u poslednjem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope.

Foto: D. Milovanović

Crvena zvezda je na društvenim mrežama objavila deo motivacionog govora novog trenera.

"Na terenu se ne plašimo nikoga, mogu da vam garantujem da ćemo igrati protiv bilo kog protivnika isto, bez obzira da li je protivnik Novi Pazar ili Totenhem", rekao je Rijera i nastavio:

Naterajte protivnika da trči, da pati. Da budemo dominantni, da budu žrtva. I ovo vam mogu obećati da ću na terenu pokazati da to možete. Ono što mogu da vam obećam jeste da ćete svi tačno da znate šta trebate da radite sa lotpom i bez nje", zaključio je novi trener crveno-belih.

Nema predaje! 💪🏼

Crvena zvezda - Viktorija Plzenj, četvrtak u 20:00.



🔴⚪️ #fkcz pic.twitter.com/trvlxG8On8 — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) August 17, 2026