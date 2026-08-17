Fudbal

KAKAV GEST! Cela Srbija bruji o potezu Vanje Dragojevića

М.П.

17. 08. 2026. u 14:11

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SVAKA čast majstore!

КАКАВ ГЕСТ! Цела Србија бруји о потезу Вање Драгојевића

Steve Welsh, PA Images / Alamy / Profimedia

Vanja Dragojević je pre nepunih mesec dana prešao iz Partizana u škotski Glazgov Rendžers, ali nije zaboravio ljude koji su iz senke brinuli o njemu dok je fudbalski odrastao.

Na adresu Sportskog centra "Teleoptik" stigle su koverte sa novčanim darom za ukupno 25 radnika - ali ne za trenere i rukovodioce, već za kuvare, ekonome, portire i osoblje iz fizio-bloka, preneo je Mocart Sport.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

 

Pored ove lične zahvalnosti radnicima koji održavaju klub, Dragojević je obezbedio i nov kontigent lopti za omladinsku školu crno-belih.

A da se poštenje i prave vrednosti brzo vraćaju, pokazao je i teren. Novi fudbaler Rendžersa sa brojem 22 na leđima u nedelju je u meču Liga Kupa protiv Sent Mirena postigao spektakularan prvi gol u novom dresu. Dakle, Dragojević je zablistao i na terenu i van njega i tek očekujemo da će blistati!

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