"FALSIFIKUJU ISTINU" Vučević: Izdanje crnogorskog udžbenika još jedan sraman potez vlasti iz Podgorice
PREDSEDNIK SNS i savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je danas da je "sramno" izdanje udžbenika "Poznavanje društva", iz kojeg uče osnovci u Crnoj Gori, još jedan sraman potez crnogorskih vlasti koje sprovode antisrpsku ideologiju i antisrpsku histeriju.
- Roditelji reaguju na sramno izdanje udžbenika "Poznavanje društva" iz koga uče osnovci u Crnoj Gori, u kojem su u delu posvećenom naciji i državi, Srbi potpuno izbrisani - ne navode se ni kao konstitutivni narod, ali ni kao nacionalna manjina. Šta to sad pokušavaju - da uče Srbe da nisu Srbi? Sad su na decu udarili - napisao je Vučević na Instagramu.
Crna Gora, prema njegovim rečima, pokušava da falsifikuje istinu da 33 odsto Srba živi u Crnoj Gori i da oni ne daju na svoj jezik, pismo i dostojanstvo.
- Plaše se srpskog jezika kojim govori pola Crne Gore. Udžbenici "bez Srba" su samo delić njihove opasne agende koja za cilj ima širenje mržnje prema svemu srpskom i pokušaj poništavanja svega što je u vezi sa Srbima - naglasio je Vučević.
Dodaje da srpski narod u Crnoj Gori zna da je država Srbija uz njega i da će se uvek boriti za očuvanje njihovog kulturnog i duhovnog identiteta.
- A što se crnogorskog režima tiče, svojim (ne) delima pokazuju da se utrkuju u napadima na sve što je srpsko, umesto da se bave svojim pitanjima i unutrašnjim stvarima, oni se konstantno bave napadima na Srbiju. Ni jednom antisrpskom kampanjom, niti agendom ne mogu na snagu našeg naroda u Crnoj Gori koji se diči svojim srpskim rodom - Vučević.
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