Fudbal

POTENCIJALNI REPREZENTATIVAC SRBIJE NA KORAK OD HETAFEA: Nije igrao 15 meseci, sada pokušava da se "vrati u život"

М.М.

17. 08. 2026. u 14:49

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Fudbalski klub Hetafe nalazi se pred realizacijom transfera koji bi mogao da obeleži finiš prelaznog roka u Španiji. Glavna meta kluba iz predgrađa Madrida je vezista Liverpula, Stefan Bajčetić.

ПОТЕНЦИЈАЛНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВАЦ СРБИЈЕ НА КОРАК ОД ХЕТАФЕА: Није играо 15 месеци, сада покушава да се врати у живот

Marcos Calvo / PRESSINPHOTO / imago sportfotodienst / Profimedia

Predsednik Hetafea, Anhel Tores, u poodmaklim je pregovorima sa čelnicima "redsa", a prema izvorima bliskim klubu, dogovor je veoma blizu. Bajčetić (21) ulazi u poslednju godinu ugovora sa engleskim velikanom, a s obzirom na to da se ne nalazi u planovima stručnog štaba na "Enfildu", njegov odlazak ovog leta smatra se kao gotova stvar.

Mladi reprezentativac Španije, koji ima i srpske korene i može da igra za nacionalni tim Srbije, iza sebe ima košmaran period obeležen teškom povredom. On je van stroja već 15 meseci, a poslednju zvaničnu utakmicu odigrao je još u maju 2025. godine, pre nego što je podvrgnut operaciji tetive.

Bajčetić je prošlu sezonu (2024/25) proveo na pozajmici u Las Palmasu, gde je nastupao u drugom delu šampionata, ali sada želi novi početak pod palicom iskusnog stratega Pepea Bordalasa. Njegova želja je jasna – povratak u La Ligu i dokazivanje kvaliteta koji ga je svojevremeno lansirao u prvi tim Liverpula, kada je svojim igrama zadivio tadašnjeg menadžera Jirgena Klopa.

Ukoliko pregovori Toresa i Liverpula budu uspešno okončani u narednim satima, Bajčetić će dobiti priliku da u Koliseumu oživi karijeru i izbori se za povratak u staru formu koja mu je predviđala status jednog od najtalentovanijih vezista Evrope.

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