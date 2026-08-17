Politika

LAŽOMER: Od “jedinstvenog fronta“ do borbe za cenzus (VIDEO)

В.Н.

17. 08. 2026. u 14:49

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UMESTO najavljenog jedinstvenog fronta, opozicioni blok, pred najavljene vanredne parlamentarne izbore, ulazi u nove podele, međusobne sukobe i borbu za mali procenat birača.

ЛАЖОМЕР: Од “јединственог фронта“ до борбе за цензус (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/jutjub/ Lažomer

Propala je priča jedinstvene kolone i referendumske atmosfere o kojoj su pojedini opozicioni predstavnici govorili, sve je izvesnije da će pred birače izaći nekoliko međusobno suprotstavljenih lista. Podeljeni su i levi i desni deo opozicije, dok se takozvana studentska lista ogradila od svih postojećih stranaka.

Na kraju, od programa i brige o građanima nema ni traga, vodi se gola borba za vlast, mandate i svaki preostali opozicioni glas. Tolika pohlepa za funkcijama i foteljama da će, ako nastave ovako, najveći problem biti kako da iko od njih uopšte pređe cenzus. 

Ceo tekst možete pogledati u videu koji sledi:

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