"VREĐAO RADENOVIĆA, A BLOKADERI SE CEREKALI" Jovanov raskrinkao Parandilovića

POSLE naslova "Nisam te ništa pitao, mapetovcu", koji je Parandilović uputio profesoru Stojanu Radenoviću, Milenko Jovanov žestoko je odgovorio na, kako je ocenio, ponižavanje jednog od najuglednijih srpskih matematičara, uz podsećanje da su blokaderi na uvrede reagovali osmehom i aplauzom, umesto osudom.

Foto: Tanjug/Peđa Vučković

Dok je Parandilović vređao Stojana Radenovića, blokaderi su se cerekali i uživali i niko nije osudio vređanje čoveka koji je svojim radovima presudno uticao na poziciju Univerziteta u Beogradu.

Izgleda im sada umesto Stojana radove piše Parandilović, ili neko slične pameti. Zato tako i prolaze.

Dok je Parandilović vređao Stojana Radenovića, blokaderi su se cerekali i uživali i niko nije osudio vređanje čoveka koji je svojim radovima presudno uticao na poziciju Univerziteta u Beogradu.



Izgleda im sada umesto Stojana radove piše Parandilović, ili neko slične pameti. Zato… pic.twitter.com/FK8e0K8Euo — Milenko Jovanov (@MilenkoJovanov) August 17, 2026