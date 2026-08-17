Politika

"VREĐAO RADENOVIĆA, A BLOKADERI SE CEREKALI" Jovanov raskrinkao Parandilovića

В. Н.

17. 08. 2026. u 13:46

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

POSLE naslova "Nisam te ništa pitao, mapetovcu", koji je Parandilović uputio profesoru Stojanu Radenoviću, Milenko Jovanov žestoko je odgovorio na, kako je ocenio, ponižavanje jednog od najuglednijih srpskih matematičara, uz podsećanje da su blokaderi na uvrede reagovali osmehom i aplauzom, umesto osudom.

ВРЕЂАО РАДЕНОВИЋА, А БЛОКАДЕРИ СЕ ЦЕРЕКАЛИ Јованов раскринкао Парандиловића

Foto: Tanjug/Peđa Vučković

Dok je Parandilović vređao Stojana Radenovića, blokaderi su se cerekali i uživali i niko nije osudio vređanje čoveka koji je svojim radovima presudno uticao na poziciju Univerziteta u Beogradu.

Izgleda im sada umesto Stojana radove piše Parandilović, ili neko slične pameti. Zato tako i prolaze.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Meridianbet podržao UFC Fight Night: Beograd kao nova borilačka prestonica

Meridianbet podržao UFC Fight Night: Beograd kao nova borilačka prestonica