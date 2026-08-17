KILIJANE, SRAM TE BILO! Mbape kukavički udario Katića u glavu

Fudbaleri Real Madrida završili su letnje pripreme pod vođstvom trenera povratnika Žozea Murinja ubedljivom pobedom od 3:0 nad Šalkeom u Gelzenkirhenu, ali je slavlje zasenio sramotan potez Kilijana Mbapea.

Foto: Tanjug/AP Photo/Matthias Schrader

Iako su "Kraljevi" zabeležili još jednu pobedu golovima Kilijana Mbapea, Dina Hujsena i Karlosa Espija, sve je ostalo u senci nesportskog poteza prve zvezde Madrida.

Incident između Mbapea i reprezentativca Bosne i Hercegovine Nikole Katića dospeo je u fokus medija i javnosti. Nakon što je izgubio utakmicu na terenu, nervozni Francuz je prišao Katiću i udario ga u glavu.

Uprkos burnoj reakciji nemačkih navijača na tribinama, sudija utakmice je prešao preko incidenta bez sankcija. Incident je izazvao oštre reakcije i žestoke kritike u medijima susedne zemlje.

Portal SportSport je potez francuskog napadača opisao sledećim rečima:

- Sramno, skandalozno i kukavički.

Uzgred, ovo je bila četvrta pobeda Real Madrida u pet pripremnih utakmica (uz pobede protiv Leganesa, Ferencvaroša i Deportiva i nerešen rezultat sa Fiorentinom).

Iako je Murinjo možda zadovoljan učinkom tima pred početak sezone, ovakvi potezi pokazuju da ga čeka ozbiljan posao u upravljanju svlačionicom.

