KILIJANE, SRAM TE BILO! Mbape kukavički udario Katića u glavu
Fudbaleri Real Madrida završili su letnje pripreme pod vođstvom trenera povratnika Žozea Murinja ubedljivom pobedom od 3:0 nad Šalkeom u Gelzenkirhenu, ali je slavlje zasenio sramotan potez Kilijana Mbapea.
Iako su "Kraljevi" zabeležili još jednu pobedu golovima Kilijana Mbapea, Dina Hujsena i Karlosa Espija, sve je ostalo u senci nesportskog poteza prve zvezde Madrida.
Incident između Mbapea i reprezentativca Bosne i Hercegovine Nikole Katića dospeo je u fokus medija i javnosti. Nakon što je izgubio utakmicu na terenu, nervozni Francuz je prišao Katiću i udario ga u glavu.
Uprkos burnoj reakciji nemačkih navijača na tribinama, sudija utakmice je prešao preko incidenta bez sankcija. Incident je izazvao oštre reakcije i žestoke kritike u medijima susedne zemlje.
Portal SportSport je potez francuskog napadača opisao sledećim rečima:
- Sramno, skandalozno i kukavički.
Uzgred, ovo je bila četvrta pobeda Real Madrida u pet pripremnih utakmica (uz pobede protiv Leganesa, Ferencvaroša i Deportiva i nerešen rezultat sa Fiorentinom).
Iako je Murinjo možda zadovoljan učinkom tima pred početak sezone, ovakvi potezi pokazuju da ga čeka ozbiljan posao u upravljanju svlačionicom.
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